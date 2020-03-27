Как получить 42500 тенге от государства в связи ЧП

Государство объявило о социальной выплате для тех, кто по причине режима ЧП был отправлен в отпуск без сохранения заработной платы и кто лишился дохода. Но чтобы ее получить, нужно соблюсти ряд условий, передает alau.kz

Из-за режима ЧП часть казахстанцев отправили в отпуск. Некоторые организации сделали это без сохранения зарплаты. А некоторые индивидуальные предприниматели и вовсе потеряли свой доход. В таких условиях государство объявило о мерах поддержки — социальной выплате. Достигнуть она может 42 500 тенге. Но чтобы получить эти деньги, человеку предстоит соответствовать ряду условий.

Во-первых, нужно относиться к определенной категории. Это работники из сферы микро, малого и среднего предпринимательства, плательщики единого совокупного платежа, ИП, а также люди, занимающиеся частной практикой, то есть нотариусы, адвокаты, медиаторы или судебные исполнители.

Во-вторых, нужны отчисления в фонд социального страхования.

«Для получения выплаты необходимо, чтобы работник либо индивидуальный предприниматель делал отчисления в ГФСС не менее 3-х месяцев за последние 12 месяцев до даты объявления ЧП»,— сообщил Данияр Ералин, руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

Если отчислений в фонд не было или их совершали меньше 3-х месяцев, то выплату человек не получит. Это второе условие.

Третье — чтобы получить деньги, заявление нужно подавать не позже, чем истечет период чрезвычайного положения. Сейчас крайний срок 15 апреля. Если режим ЧП не продлят и заявление будет подано после этой даты, то выплат не будет. Даже если в период ЧП человек находился в указанной ситуации.

Подавать заявление должен либо сам индивидуальный предприниматель, либо работодатель за своих работников. Сделать это нужно через личный кабинет на портале электронного правительства в разделе «электронные обращения».

«На сегодняшний день эта услуга доступна. Правила утверждены министром труда и социальной защиты каждый работодатель может подать уже сегодня заявление с предоставлением необходимых документов»,— рассказал Данияр Ералин.

К таковым относятся списки работников с выпиской из приказа об отправлении их в отпуск, а также документы подтверждающие потерю дохода у индивидуального предпринимателя. После того, как заявление подано, его должны рассмотреть за 7 рабочих дней. Затем деньги упадут на счет работодателя, а тот должен перевести их работнику. Но если человека попросту уволили, то он может получить другую государственную компенсацию. На нее заявление подает уже сам работник.

«Он может обратиться в центр занятости населения, зарегистрироваться в качестве безработного и подать заявление на выплату по потере работы. Она зависит от социальных взносов, какими они были. Все просчитывает государственный фонд социального страхования»,— прокомментировал руководитель отдела.

Что касается 42 500 тенге, то не каждый работник получит именно эту сумму. Выплату будут рассчитывать пропорционально рабочим дням, которые пришлись на режим ЧП и были пропущены из-за вынужденного отпуска.

На сегодня заявлений по такой выплате в Костанайской области еще не поступало.

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