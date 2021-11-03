Кто получит амнистию к 30-летию Независимости Казахстана

Около 1 тыс человек выйдут на свободу по амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан. Об этом в мажилисе сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает zakon.kz.

Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании Палаты под председательством спикера Нурлана Нигматулина сообщил, что в соответствии с поручением главы государства министерством внутренних дел разработан проект закона «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК». Цель законопроекта – освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления.

Амнистия будет применена в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов 1-2 групп и других лиц, не предоставляющих серьезную угрозу безопасности гражданам и государству, — отметил министр.

По его данным, в стране в 64 учреждениях и 16 следственных изоляторах содержатся более 34 тысяч человек, из них в отношении 30 тысяч осужденных вынесены судебные приговоры, 4000 арестованы и находятся под следствием. Из них 93% совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, порядка 45% — ранее привлекались к уголовной ответственности. Кроме этого, более 32 тысяч человек состоят на учете службы пробации.

По предварительным расчетам под действие амнистии подпадут 2236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учетах службы пробации. Во-первых, выйдут на свободу около 1000 лиц, также 3,8 тысячи человек будут сняты с учета службы пробации. Во-вторых, сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 1294 осужденным и лицам, состоящим на учете в службе пробации. В-третьих, будут сокращены 5000 уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, из них более 1674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности, в отношении 1471 человека будут применены положения по сокращению срока наказания или освобождению, — резюмировал глава МВД.

Не предусмотрена амнистия для лиц, совершивших особо опасные преступления.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что нормы законопроекта позволят снизить количество лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы за счет освобождения осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства; прекратить уголовные дела, не рассмотренные судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта Закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.