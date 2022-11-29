USD 467.99
EUR 488.82
RUB 7.7
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Кто получит бесплатное питание в детском саду, объяснил министр

Кто получит бесплатное питание в детском саду, объяснил министр

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов пояснил, кому будут предоставлять бесплатное питание в детских садах, передает Tengrinews.kz.

«В настоящее время у нас сотни тысяч детей, не посещающих детский сад. Почему они не стоят в очереди? Это значит, что они не пойдут в детский сад, не отстояв очередь. Наши детские сады в основном бесплатные. Но за питание родители платят сами. Малообеспеченные семьи в сложной ситуации говорят, что не могут найти эти средства, что у них нет денег, чтобы кормить детей в детском саду, и они не стоят в очереди. Это оказывает большое негативное влияние на подготовку детей к школе, здоровье и полноценное питание», — сказал министр в кулуарах заседания правительства.

Также министр напомнил, что данная инициатива была выдвинута в рамках предвыборной программы Главы государства.

«Соответственно, такие семьи будут выявлены, этим детям будут выделены специальные средства из государственного бюджета, а питание для них будет бесплатным. Тогда несколько сотен тысяч детей будут ходить в детские сады, хорошо питаться, и это будет очень полезно для их здоровья и успеваемости», — сказал Аймагамбетов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Оперативная сводка по Костанайской области
Следующая новость

Житель Костанайской области с напарником из России угоняли внедорожники в Алматы