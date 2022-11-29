Кто получит бесплатное питание в детском саду, объяснил министр

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов пояснил, кому будут предоставлять бесплатное питание в детских садах, передает Tengrinews.kz.

«В настоящее время у нас сотни тысяч детей, не посещающих детский сад. Почему они не стоят в очереди? Это значит, что они не пойдут в детский сад, не отстояв очередь. Наши детские сады в основном бесплатные. Но за питание родители платят сами. Малообеспеченные семьи в сложной ситуации говорят, что не могут найти эти средства, что у них нет денег, чтобы кормить детей в детском саду, и они не стоят в очереди. Это оказывает большое негативное влияние на подготовку детей к школе, здоровье и полноценное питание», — сказал министр в кулуарах заседания правительства.