Кто получит выплаты к 8 Марта в Казахстане

В Карагандинской области к 8 Марта 21 861 женщина из социально уязвимых слоев населения получит единовременную выплату. В городах и районах сумма разная. Все зависит от возможностей бюджетов, сообщает Zakon.kz.

По информации областного акимата, в Караганде, Темиртау, Приозерске, Осакаровском и Шетском районах к празднику деньги на счет перечислят многодетным матерям, имеющим четырех и более детей, и многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

«В Балхаше – многодетным матерям, почетным гражданам, труженицам тыла, лицам, приравненным к участникам ВОВ, ветеранам труда, неактивным труженицам тыла, детям с инвалидностью, неактивным одиноко проживающим женщинам, женам умерших ветеранов ВОВ», – говорится в сообщении.

В Сарани – многодетным матерям, имеющим четырех и более детей, многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», детям с инвалидностью, малообеспеченным семьям.

В Абайском районе – СУСН, малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, работникам разных сфер.

В Актогайском районе – многодетным матерям, имеющим четырех и более детей, многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», малообеспеченным, инвалидам, пенсионерам (женщинам).

В Бухар-Жырауском районе – женщинам из числа малообеспеченных, многодетных семей, инвалидам, пенсионерам и СУСН.

В Каркаралинском районе – многодетным матерям, имеющим четырех и более детей до 18 лет, многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», малообеспеченным, инвалидам.

В Нуринском районе – малообеспеченным, многодетным матерям, молодежи.

Отмечается, что в некоторых городах и районах планируются праздничные обеды, раздача продуктовых наборов. Благотворительные организации в определенных районах посетят малообеспеченные семьи, проживающие в частном секторе. Им привезут дрова, сено, уголь и прочее

В Астане к Международному женскому дню 8 Марта почти 34 000 многодетных матерей получат единовременную социальную выплату, сообщили в акимате в ответ на запрос Informburo.

Решение о выплатах к 8 Марта из местного бюджета было утверждено столичным маслихатом.

«Многодетным семьям, многодетным матерям города Астаны, в том числе малообеспеченным почти 34 тысячам граждан, являющихся матерями, выплачивается единовременная социальная помощь в размере 2,5 МРП (9230 тенге). Выплата производится зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане на основании списков Центра социальных выплат некоммерческого акционерного общества Госкорпорация «Правительство для граждан», – говорится в сообщении.

В Алматы таких выплат не предусмотрено.

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