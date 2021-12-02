Кто попадет под амнистию в Казахстане в честь 30-летия Независимости

Парламент принял закон «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Казахстана», передает zakon.kz.

Как отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, проект закона был разработан по поручению главы государства. Документ направлен на освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Особое внимание уделяется социально уязвимой категории граждан – ветеранам, несовершеннолетним, женщинам и мужчинам преклонного возраста, инвалидам I-II групп и другим лицам, не представляющим серьезную угрозу безопасности граждан и государству», — говорит министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев

Отдельной статьей законопроекта конкретизирован перечень лиц, совершивших преступления, на которые амнистия не будет распространяться.

По словам главы МВД, в настоящее время в 80 учреждениях УИС – это 64 колонии и 16 СИЗО – содержатся более 34 тыс. лиц, при этом 93% отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, а порядка 45% ранее уже привлекались к уголовной ответственности. На учете службы пробации состоят 32 тыс. человек.

«По предварительным расчетам, под действие амнистии попадут свыше 14 тыс. человек, из исправительных учреждений выйдут на свободу около 1 тыс. лиц, 3,8 тыс. человек будут сняты с учета службы пробации. Дифференцированное сокращения неотбытого срока наказания будет применено к 9 тыс. осужденным», — сообщил глава МВД.

Также по амнистии будет сокращено более 5 тыс. уголовных дел. По ним 1,6 тыс. человек будут освобождены от уголовной ответственности. К остальным лицам судами будут применены нормы сокращения срока наказания и освобождения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.