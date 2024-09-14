Кто попадет в поле зрения налоговиков после всеобщего декларирования

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Сената 13 сентября 2024 года рассказал, будут ли проверять казахстанцев, которые указали во входной декларации, что хранят большие суммы наличных дома, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что те, кто уже сдал декларацию и указал имеющуюся наличную сумму дома, переживают, что к ним придут с проверками либо будет дополнительное налогообложение. Они попросили Ержана Биржанова внести ясность.

«Мы изначально, когда вводили всеобщее декларирование, предполагали, что такие риски могут возникнуть. Поэтому специальная норма есть, что мы не проверяем первичные данные. То есть если налогоплательщик, представитель бизнеса, физическое лицо открыто указал какое-либо N-ное количество денег, мы к ним с проверкой в любом случае не придем. Это закреплено в законе. Второе – даже если он указал эти данные, они не подлежат разглашению, это является закрытой информацией и охраняется. То есть обеспечивается полностью информационная безопасность. По какому-либо запросу других госорганов такие данные не передаются», – заверил вице-министр.

Он сообщил, что проверочные мероприятия налоговики будут осуществлять уже после предоставления отчетности.

«Сейчас он 250 форму сдает, он показал, что у него есть «на входе». Если после данного периода у человека появляются какие-то активы, которые не подтверждены входящей декларацией, то есть у него в декларации, например, указаны 100 тыс. долларов, но он потом покупает за миллионы долларов какое-то имущество, но официально заработную плату не получает, к нему, естественно, будут вопросы: «Где он эти деньги взял? Как и где он заработал?». Может, он скрыл налоги, может, какая-то преступная деятельность. Вот эти вопросы будут задаваться. Такие люди будут попадать в поле зрения контроля. Поэтому на входе предлагаем всем указать, как есть, открыто, за это никаких последствий нет, но в последующем, если на вас будут оформлять имущество или автотранспорт, которые не подтверждены, фискальные органы будут задавать вопросы», – пояснил Ержан Биржанов

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