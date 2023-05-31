Кто примет решение? В Минпросвете ответили на просьбы пересмотреть срок окончания учебного года

В Министерстве просвещения вновь обратились к родителям, которые просят вернуть прежний срок завершения учебного года – 25 мая.

Учебный год 2022-2023 длится 36 недель и завершится 1 июня, передает informburo.kz

«Министерство просвещения на постоянной основе ведёт мониторинг социальных сетей. В адрес министерства поступают обращения с просьбами о пересмотре сроков окончания учебного года. Принимая во внимание вышесказанное, хотелось бы пояснить, что в течение всего уходящего учебного года комиссия в составе экспертов вела анализ, для подведения итогов которого требуется завершение полного цикла обучения, то есть 36 недель», – отметили в министерстве.

По данным ведомства, комиссия тщательно оценит качество знаний и сравнить результаты проверок знаний учащихся. Там подчеркнули, что продолжительность каникулярного времени в нашей стране считается одной из самых длительных в мировой образовательной системе.

«Окончательное решение с научной точки зрения может принять только экспертное сообщество, которое, в первую очередь, будет основано на интересах наших детей», – заключили в Минпросвете.

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