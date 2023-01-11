Кто сможет получить выплаты из ЕНПФ в 2023 году

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C 1 января 2023 года право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов по установленному графику имеют:
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— женщины по достижении 61 года (данная норма по возрасту действует до 2028 года включительно);
— мужчины по достижении 63 лет;
— лица, имеющие инвалидность первой или второй группы, если инвалидность установлена бессрочно.
Для назначения выплат, которые включают государственную пенсию – это базовая и солидарная, и накопительную из ЕНПФ, пенсионерам по возрасту достаточно обратиться с одним заявлением и пакетом документов в подразделения Государственной корпорации «Правительство для граждан» (ЦОН).
Лицам, имеющим инвалидность первой или второй группы, если инвалидность установлена бессрочно, нужно обратиться с заявлением в отделение ЕНПФ или через сайт Фонда. В личном кабинете нужно выбрать раздел «Услуги» — «Подать заявление о назначении пенсионных выплат». Там же можно найти подробный перечень необходимых документов. Днем обращения считается дата приема либо поступления документов в ЕНПФ.
Пенсионные выплаты из ЕНПФ устанавливаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений. При этом днем обращения за пенсионной выплатой считаются:
- для получателей, достигших пенсионного возраста – день регистрации заявления в Государственной корпорации либо дата возникновения права на пенсионные выплаты из ЕНПФ;
- для получателей, являющихся лицами с инвалидностью первой или второй группы, если инвалидность установлена бессрочно – дата приема либо поступления документов в ЕНПФ.
ЕНПФ переводит суммы пенсионных выплат получателей:
- являющихся лицами с инвалидностью первой или второй группы, если инвалидность установлена бессрочно — в течение десяти рабочих дней со дня приема либо поступления в ЕНПФ документов;
- достигших пенсионного возраста — в Государственную корпорацию согласно графикам пенсионных выплат, установленным Государственной корпорацией.
Государственная корпорация перечисляет суммы пенсионных выплат, полученные из ЕНПФ, на банковские счета получателей в соответствии с установленным Государственной корпорацией графиком пенсионных выплат, но не ранее даты возникновения права на пенсионные выплаты из ЕНПФ.
Претендовать на выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов также могут и люди, выезжающие за границу на постоянное место жительства. Для этого им необходимо обратиться в органы миграционной полиции, получить там статус «выезд на ПМЖ», затем получить гражданство другого государства. После правильного оформления выезда, выезжающему необходимо обратиться с пакетом документов в ЕНПФ, который осуществит пенсионную выплату в течение 10 рабочих дней со дня приема либо поступления в ЕНПФ документов.
Обратите внимание, что выплаты пенсионных накоплений осуществляются только на банковский счет самого получателя и могут быть запрошены получателем в любой валюте: в тенге, российских рублях, евро, долларах США или фунтах стерлингов.
Более подробная информация, в том числе и список необходимых документов, также представлена на сайте ЕНПФ.