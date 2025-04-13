Основатель сервиса про продаже билетов Ticketon.kz Алексей Ли принёс извинения всем, кто столкнулся с трудностями при покупке билета на концерт Дженнифер Лопес 11 апреля.

По его словам, на платформе заранее усиливали инфраструктуру: увеличили серверы втрое, ориентируясь на предыдущие максимумы, но не рассчитали масштаб интереса.

«Когда сайт лёг, техкоманды в экстренном режиме внедрили электронную очередь от дефакто-лидера инфраструктуры нагрузок, Cloudflare, но под давлением, в спешке, технари не учли ряд нюансов, в результате – масса забронированных заказов и большой риск задвоения билетов. Когда мы увидели риск, остановили продажи и всю ночь вручную выявляли дубли, исключали перекупщиков и искали решение для каждого клиента. К часу ночи мы выстроили чистую базу и начали отправку ваучеров тем, чьи покупки были корректны. Люди продолжают работать 24 часа, нон-стоп. Все, у кого ваучеры на руках, могут быть спокойны», – заверил Алексей Ли.

Он рассказал, что планирует сделать команда, чтобы «максимально справедливо закрыть ситуацию»:

всем покупателям возвращают комиссию Тикетона, независимо от категории билета:

клиентам, заказы которых могли потенциально задвоиться с другими зрителями, проводят персональную работу, действуя по двум сценариям: большинство получат апгрейд с повышением класса билетов за счёт сервиса; меньшинство, кому сделали понижение в ценовом сегменте, получат полный возврат стоимости билета и смогут посетить мероприятие бесплатно (это около 200 человек).

«Мы понимаем, как вы себя чувствовали – это был не просто сбой, а удар по доверию. И нам не всё равно. Ещё в прошлом году мы начали разработку новой версии Тикетона, полностью с нуля: сайт, приложение, внутренняя система. Планировали релиз на сентябрь, но после этого инцидента ясно, что надо начинать поэтапный запуск новой системы уже в ближайшие месяцы. Я приношу свои искренние извинения. Это тот опыт, который не выучить по учебникам, и которого нет ни у одного казахстанского сервиса по билетам. Мы станем сильнее и мы точно готовы учиться на собственных ошибках, чтобы в Казахстане был отечественный сервис мирового уровня. Спасибо всем за терпение и поддержку», – написал Алексей Ли.

Билеты на концерт Дженнифер Лопес начали продавать 11 апреля, но из-за большого наплыва пользователей сервис Ticleton.kz «лёг».

Концерт всемирно известной певицы пройдёт 1 августа на стадионе «Астана Арена».

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