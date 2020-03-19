Кто сможет въехать в Алматы и Нур-Султан после 22 марта

Количество заболевших коронавирусом в Казахстане возросло на 7 человек. На сегодня в стране официально подтверждены уже 44 случая. Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин. Попасть в эти города без прописки станет невозможно никаким видом транспорта с 22 марта. А в Костанае продолжается ограничение авиа и ж\д сообщений, передает alau.kz

С 16 марта гражданам иностранных государств запрещено въезжать на территорию Казахстана любым видом транспорта. Равно также как и казахстанцам запрещено выезжать из страны в зарубежные государства. Исключением стали только поездки для лечения.

«В сфере гражданской авиации на сегодня в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса в Казахстане приостановлено 49 регулярных международных рейсов и сокращено выполнение 84 международных рейсов в неделю», — рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Костанайской области Олжас Нургалиев.

В сфере автомобильного транспорта по стране приостановлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами между Казахстаном и КНР, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Монголией, Россией. Олжас Нургалиев также добавил, что все внутриобластные автобусные маршруты продолжают свою работу без изменений. А движение поездов международных железнодорожных направлений приостановлено.

«На сегодняшний день приостановлено движение поезда формируемого на территории Костанайской области Тобол-Карталы, сокращается маршрут проходящих поездов: Нур-Султан-Челябинск до станции Костанай, Костанай-Троицк до станции Кайрак. По транзитным поездам иностранных перевозчиков пересекающие Костанайскую область приостановлены следующие: Челябинск-Ташкент и Барановичи-Караганда», — добавил Олжас Нургалиев.

Кроме этого с сегодняшнего дня города Нур-Султан а Алматы закрыты на карантин. Но как сообщил Олжас Нургалиев, въехать в южную и северную столицы еще можно, до 22 марта. А вот с 00 часов попасть в эти города без прописки именно в этих городах, станет невозможным.

«Не прописанных граждан будут высаживать с поездов, автобусов и отправлять в обратном направлении. Личный автотранспорт граждан без прописки не будет также пропускаться на блок постах. Жителей нашей области призываю не совершать поездки в данные города дабы не причинять не удобства себе и не создавать социальное напряжение в целом», — указал Олжас Нургалиев.

В кассе костанайского железнодорожного вокзала сообщили, что пока все поезда из города, и в город курсируют без изменений. Билеты в Нур-Султан и Алматы можно купить на любой день. Правда, для того, чтобы узнать отправится ли поезд, в назначенный день в один из этих городов, нужно заранее уточнять это у диспетчера. Если поезд будет отменен, то деньги за билет можно будет вернуть в полном объеме. Что касается транзитных пассажирских поездов следующих через Алматы и Нур-Султан, они будут проезжать без остановки в этих городах.

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