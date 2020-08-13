Кто стал сенатором. Итоги выборов в Казахстане

13 августа состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по вопросу установления и опубликования итогов выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, состоявшихся 12 августа.

В заседании в режиме ВКС приняли участие территориальные избирательные комиссии областей, городов Нұр-Сұлтан, Алматы и Шымкент и в онлайн режиме — представители средств массовой информации.

С докладом «Об установлении и опубликовании итогов выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, состоявшихся 12 августа 2020 года» выступил заместитель Председателя ЦИК РК Константин Петров.

Он доложил, что на основании протоколов областных, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкент избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по выборам депутатов Сената Парламента выборы признаны состоявшимися в 14 областях Республики Казахстан, в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Из 3069 выборщиков приняли участие в голосовании 2889 или 94,1 процента от общего числа выборщиков.

Из общего числа избирательных бюллетеней недействительными признаны 15 избирательных бюллетеней.

По итогам дня голосования депутатами Сената Парламента Республики Казахстан избраны:

от Акмолинской области – Бекенов Нурлан Жексембаевич, 1961 года рождения, председатель Ревизионной комиссии по Акмолинской области;

от Актюбинской области – Каниев Бауыржан Нуралиевич, 1958 года рождения, аким Шалкарского района Актюбинской области;

от Алматинской области – Дюсембинов Султан Мырзабекович, 1959 года рождения, секретарь Алматинского областного маслихата;

от Атырауской области – Лукпанов Сагындык Есенгалиевич, 1960 года рождения, управляющий директор-член правления ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»;

от Восточно-Казахстанской области – Булавкина Ольга Александровна, 1972 года рождения, аким Бородулихинского района;

от Жамбылской области – Орынбеков Бекболат Серикбекович, 1957 года рождения, первый заместитель акима Жамбылской области;

от Западно-Казахстанской области – Рысбекова Ляззат Туякбаевна, 1976 года рождения, финансовый директор ЧУ «Уральский гуманитарный колледж»;

от Карагандинской области – Ершов Сергей Михайлович, 1960 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан;

от Костанайской области – Карплюк Сергей Алексеевич, 1968 года рождения, заместитель акима Костанайской области;

от Кызылординской области – Альназарова Акмарал Шарипбаевна, 1971 года рождения, первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan»;

от Мангистауской области – Алдашев Суиндик Тасеменович, 1963 года рождения, первый вице-президент АО «Каражанбасмунай»;

от Павлодарской области – Нухулы Алтынбек, 1962 года рождения, ректор Павлодарского государственного педагогического университета;

от Северо-Казахстанской области – Перепечина Ольга Валентиновна, 1967 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан;

от Туркестанской области – Бектаев Али Абдикаримович, 1962 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан;

от города Нур-Султан – Куришбаев Ахылбек Кажигулович, 1961 года рождения, Председатель Правления АО «Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина»;

от города Алматы – Макежанов Султанбек Алмасбекович, 1961 года рождения, аким Медеуского района города Алматы;

от города Шымкент – Капбарова Айгуль Жарылкасыновна, 1975 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

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