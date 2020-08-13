Кто стал сенатором. Итоги выборов в Казахстане

accents.kz
13 августа состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по вопросу установления и опубликования итогов выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, состоявшихся 12 августа.
В заседании в режиме ВКС приняли участие территориальные избирательные комиссии областей, городов Нұр-Сұлтан, Алматы и Шымкент и в онлайн режиме — представители средств массовой информации.
С докладом «Об установлении и опубликовании итогов выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, состоявшихся 12 августа 2020 года» выступил заместитель Председателя ЦИК РК Константин Петров.
Он доложил, что на основании протоколов областных, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкент избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по выборам депутатов Сената Парламента выборы признаны состоявшимися в 14 областях Республики Казахстан, в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
Из 3069 выборщиков приняли участие в голосовании 2889 или 94,1 процента от общего числа выборщиков.
Из общего числа избирательных бюллетеней недействительными признаны 15 избирательных бюллетеней.
По итогам дня голосования депутатами Сената Парламента Республики Казахстан избраны:
от Акмолинской области – Бекенов Нурлан Жексембаевич, 1961 года рождения, председатель Ревизионной комиссии по Акмолинской области;
от Актюбинской области – Каниев Бауыржан Нуралиевич, 1958 года рождения, аким Шалкарского района Актюбинской области;
от Алматинской области – Дюсембинов Султан Мырзабекович, 1959 года рождения, секретарь Алматинского областного маслихата;
от Атырауской области – Лукпанов Сагындык Есенгалиевич, 1960 года рождения, управляющий директор-член правления ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»;
от Восточно-Казахстанской области – Булавкина Ольга Александровна, 1972 года рождения, аким Бородулихинского района;
от Жамбылской области – Орынбеков Бекболат Серикбекович, 1957 года рождения, первый заместитель акима Жамбылской области;
от Западно-Казахстанской области – Рысбекова Ляззат Туякбаевна, 1976 года рождения, финансовый директор ЧУ «Уральский гуманитарный колледж»;
от Карагандинской области – Ершов Сергей Михайлович, 1960 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан;
от Костанайской области – Карплюк Сергей Алексеевич, 1968 года рождения, заместитель акима Костанайской области;
от Кызылординской области – Альназарова Акмарал Шарипбаевна, 1971 года рождения, первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan»;
от Мангистауской области – Алдашев Суиндик Тасеменович, 1963 года рождения, первый вице-президент АО «Каражанбасмунай»;
от Павлодарской области – Нухулы Алтынбек, 1962 года рождения, ректор Павлодарского государственного педагогического университета;
от Северо-Казахстанской области – Перепечина Ольга Валентиновна, 1967 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан;
от Туркестанской области – Бектаев Али Абдикаримович, 1962 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан;
от города Нур-Султан – Куришбаев Ахылбек Кажигулович, 1961 года рождения, Председатель Правления АО «Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина»;
от города Алматы – Макежанов Султанбек Алмасбекович, 1961 года рождения, аким Медеуского района города Алматы;
от города Шымкент – Капбарова Айгуль Жарылкасыновна, 1975 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан.
COVID-2019 в Казахстане
101372 - зарегистрированно
76756 - выздоровевших
1269 - летальных случаев
3168 - в Костанайской области