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Кто стал сенатором от Костанайской области? Предварительные итоги выборов подвели в ЦИК

https://qazweek.kz/

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В Центральной избирательной комиссии подвели предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента, которые будут представлять регионы Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Депутатов Сената избирают выборщики — граждане Казахстана, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании.

В Нур-Султане 75 процентов голосов получил ректор Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина и экс-министр сельского хозяйства Ахылбек Куришбаев 1961 года рождения.

В Алматы победу одержал аким Медеуского района Султанбек Макежанов 1961 года рождения. Все выборщики выбрали его единогласно.

В Шымкенте победу одержала действующий сенатор Айгуль Капбарова 1975 года рождения, у нее 72 процента голосов.

По предварительным данным, в Акмолинской области депутатом избран председатель областной ревизионной комиссии Нурлан Бекенов 1961 года рождения, он набрал 89,5 процента голосов выборщиков. Бекенов был выдвинут на сессиях Зерендинского раймаслихата, Кокшетауского гормаслихата.

В Актюбинской области победу одержал аким Шалкарского района Бауыржан Каниев 1958 года рождения, он набрал 79,89 процента голосов. Каниева выдвинули на сессиях Шалкарского, Хромтауского раймаслихатов.

В Алматинской области победу одержал самовыдвиженец, секретарь Алматинского областного маслихата Султан Дюсембинов 1959 года рождения с 92,63 процента голосов.

В Атырауской области выборщики избрали в Сенат управляющего директора и члена правления Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. Сагындыка Лукпанова 1960 года рождения, у него 82,69 процента голосов.

В Восточно-Казахстанской области сенатором избрана аким Бородулихинского района Ольга Булавкина 1972 года рождения, у нее 93,07 процента голосов.

В Западно-Казахстанской области 70,33 процента голосов выборщиков получила самовыдвиженец, финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа Ляззат Рысбекова 1976 года рождения.

В Жамбылской области победу на выборах, по предварительным данным, одержал первый заместитель акима области Бекболат Орынбеков 1957 года рождения, набрав 92,09 процента голосов.

В Карагандинской области победу на выборах одержал действующий сенатор Сергей Ершов 1960 года рождения. Выборщики отдали за него 83,15 процента голосов.

В Костанайской области 87,21 процента голосов избирателей получил заместитель акима области Сергей Карплюк 1968 года рождения.

В Кызылординской области сенатором избрана первый заместитель председателя областного филиала партии Nur Otan Акмарал Альназарова 1971 года рождения, у нее 77,86 процента голосов.

В Мангистауской области депутатом избран первый вице-президент «Каражанбасмуная» Суиндик Алдашев 1963 года рождения, получив 87 процентов голосов избирателей.

В Павлодарской области победу на выборах одержал ректор Павлодарского государственного педагогического университета Алтынбек Нухулы 1962 года рождения, у него 81,97 процента голосов.

В Северо-Казахстанской области депутатом Сената переизбрана действующий сенатор Ольга Перепечина 1967 года рождения, за нее проголосовало 87,57 процента выборщиков.

В Туркестанской области также переизбран действующий сенатор, лидер партии «Ауыл» Али Бектаев 1962 года рождения, он набрал 91,53 процента голосов выборщиков.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят выборы депутатов Сената. Согласно действующему законодательству 17 сенаторов, по одному от каждой области, столицы и городов республиканского значения, будут избраны выборщиками — депутатами маслихатов.

Частичное обновление состава Сената происходит раз в три года. При этом в общем составе Сената 15 депутатов назначаются Главой государства с учетом необходимости обеспечения представительства в палате национально-культурных и иных значимых интересов общества.

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