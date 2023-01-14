Кто стал сенатором? Предварительные итоги выборов подвели в ЦИК

В Центральной избирательной комиссии подвели предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Депутатов Сената избирают выборщики — граждане Казахстана, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании.

В Астане 62,1 процента голосов получила советник председателя Сената Парламента Бибигүл Жексенбай.

В Алматы 62,2 процента голосов получила советник председателя правления АО «Центр развития города Алматы» Жанна Асанова.

В Шымкенте победу одержал действующий сенатор Нурлан Бекназаров, у него 76,7 процента голосов.

По предварительным данным, в области Абай депутатом избран директор строительного колледжа Семей Кайрат Тастекеев. Он набрал 82,4 процента голосов выборщиков.

В Алматинской области победу одержал сенатор Жанболат Жоргенбаев, с 83,2 процента голосов.

В Атырауской области секретарь маслихата Атырауской области Алибек Наутиев получил 68,6 процента голосов.

В Западно-Казахстанской области первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Арман Утегулов получил 74,7 процента голосов.

В области Жетысу действующий депутат Сената Парламента Амангельды Толамисов набрал 76,3 процента.

В Карагандинской области секретарь карагандинского облмаслихата Серик Утешов стал сенатором, набрав 78,2 процента голосов.

В Костанайской области первый заместитель ГУ «Аппарат акима Костанайской области» Гауез Нурмухамбетов получил 83,1 процента голосов.

В Кызылординской области руководитель управления Управление культуры и спорта Кызылординской области Руслан Рустемов получил 67,4 процента голосов.

В Мангистауской области первый заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров получил 72 процента голосов.

В Павлодарской области секретарь областного маслихата ГУ «Аппарат маслихата Павлодарской области» Ернур Айткенов набрал 87,1 процента голосов.

В Северо-Казахстанской области победу одержала председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова, набрав 80,4 процента голосов.

В области Улытау сенатор Медебаев Советбек получил 61,7 процента голосов.

В Восточно-Казахстанской области заместитель акима Восточно-Казахстанской области Шакарым Буктугутов набрал 86 процентов голосов.

В Актюбинской области секретарь Актюбинского областного маслихата Амангельды Нугманов получил 83,1 процента голосов.

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