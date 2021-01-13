Кто станет депутатами Мажилиса. Полный список

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Все партии, прошедшие по итогам выборов в Мажилис, огласили имена своих будущих депутатов. Редакция Tengrinews.kz представляет общий полный список.
Мажилис состоит из 107 депутатов. 98 из них избираются в результате выборов по партийным спискам. Вопрос о том, кто из кандидатов попадает в Парламент, решается руководящим органом партии.
Девять депутатов Мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана.
Депутаты от Nur Otan:
- Елдос Абаканов
- Кайнар Абасов
- Алия Абсеметова
- Сырым Адамбаев
- Тилектес Адамбеков
- Самат Акишев
- Данияр Алимбаев
- Галым Амреев
- Мади Ахметов
- Жанарбек Ашимжанов
- Берік Әбдіғалиұлы
- Елнұр Бейсенбаев
- Берик Бекжанов
- Амангалий Бердалин
- Гульнара Бижанова
- Анатолий Бойчин
- Галымжан Елеуов
- Мади Елюбаев
- Құдайберген Ержан
- Мұхтар Ерман
- Сырым Ертаев
- Аманжан Жамалов
- Еділ Жаңбыршин
- Юрий Жулин
- Динара Закиева
- Снежанна Имашева
- Павел Казанцев
- Зарина Камасова
- Фахриддин Каратаев
- Балаим Кесебаева
- Вера Ким
- Арман Кожахметов
- Дмитрий Колода
- Марат Кусаинов
- Юлия Кучинская
- Айгүл Кұспан
- Мәлік Құлшар
- Самат Мусабаев
- Канат Мусин
- Дархан Мыңбай
- Дарига Назарбаева
- Салимжан Накпаев
- Нурлан Нигматулин
- Айгуль Нуркина
- Канат Нуров
- Гульдара Нурумова
- Жәмила Нұрманбетова
- Жанат Омарбекова
- Берик Оспанов
- Лариса Павловец
- Игорь Панченко
- Артур Платонов
- Назиля Раззак
- Лаззат Рамазанова
- Альберт Рау
- Амерхан Рахимжанов
- Ерлан Саиров
- Алия Сапарова
- Бауржан Сартбаев
- Айдос Сарым
- Сергей Симонов
- Бахытбек Смағұл
- Екатерина Смышляева
- Жулдыз Сулейменова
- Зульфия Сулейменова
- Макпал Тажмагамбетова
- Ерлик Тайжанов
- Гани Ташкараев
- Жанна Тельпекбаева
- Бекболат Тілеухан
- Беккали Торгаев
- Мейрамбек Тулепберген
- Дюсенбай Турганов
- Аскарбек Уисимбаев
- Ирина Унжакова
- Геннадий ШиповскихДепутаты от «Ак жола»
- Азат Перуашев
- Азамат Абильдаев
- Ерлан Барлыбаев
- Берик Дюсембинов
- Серик Ерубаев
- Дания Еспаева
- Айгуль Жумабаева
- Казыбек Иса
- Андрей Линник
- Ерлик Омиргали
- Максат Раманкулов
- Азат СембиновДепутаты от Народной партии Казахстана
- Айкын Конуров
- Жамбыл Ахметбеков
- Ирина Смирнова
- Айбек Паяев
- Сергей Решетников
- Файзулла Каменов
- Газиз Кулахметов
- Ерлан Смайлов
- Александр Милютин
- Айжан СкаковаДепутаты от Ассамблеи народа Казахстана
- Сауытбек Абдрахманов
- Аветик Амирханян
- Ильяс Буларов
- Наталья Деменьтева
- Юрий Ли
- Вакиль Набиев
- Шамиль Осин
- Владимир Тохтасунов
- Абилфас Хамедов
На первом пленарном заседании мажилисмены путем тайного голосования должны избрать спикера палаты.
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