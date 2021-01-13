Кто станет депутатами Мажилиса. Полный список

Все партии, прошедшие по итогам выборов в Мажилис, огласили имена своих будущих депутатов. Редакция Tengrinews.kz представляет общий полный список.

Мажилис состоит из 107 депутатов. 98 из них избираются в результате выборов по партийным спискам. Вопрос о том, кто из кандидатов попадает в Парламент, решается руководящим органом партии.

Девять депутатов Мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана.

Депутаты от Nur Otan:

Елдос Абаканов Кайнар Абасов Алия Абсеметова Сырым Адамбаев Тилектес Адамбеков Самат Акишев Данияр Алимбаев Галым Амреев Мади Ахметов Жанарбек Ашимжанов Берік Әбдіғалиұлы Елнұр Бейсенбаев Берик Бекжанов Амангалий Бердалин Гульнара Бижанова Анатолий Бойчин Галымжан Елеуов Мади Елюбаев Құдайберген Ержан Мұхтар Ерман Сырым Ертаев Аманжан Жамалов Еділ Жаңбыршин Юрий Жулин Динара Закиева Снежанна Имашева Павел Казанцев Зарина Камасова Фахриддин Каратаев Балаим Кесебаева Вера Ким Арман Кожахметов Дмитрий Колода Марат Кусаинов Юлия Кучинская Айгүл Кұспан Мәлік Құлшар Самат Мусабаев Канат Мусин Дархан Мыңбай Дарига Назарбаева Салимжан Накпаев Нурлан Нигматулин Айгуль Нуркина Канат Нуров Гульдара Нурумова Жәмила Нұрманбетова Жанат Омарбекова Берик Оспанов Лариса Павловец Игорь Панченко Артур Платонов Назиля Раззак Лаззат Рамазанова Альберт Рау Амерхан Рахимжанов Ерлан Саиров Алия Сапарова Бауржан Сартбаев Айдос Сарым Сергей Симонов Бахытбек Смағұл Екатерина Смышляева Жулдыз Сулейменова Зульфия Сулейменова Макпал Тажмагамбетова Ерлик Тайжанов Гани Ташкараев Жанна Тельпекбаева Бекболат Тілеухан Беккали Торгаев Мейрамбек Тулепберген Дюсенбай Турганов Аскарбек Уисимбаев Ирина Унжакова Геннадий ШиповскихДепутаты от «Ак жола» Азат Перуашев Азамат Абильдаев Ерлан Барлыбаев Берик Дюсембинов Серик Ерубаев Дания Еспаева Айгуль Жумабаева Казыбек Иса Андрей Линник Ерлик Омиргали Максат Раманкулов Азат СембиновДепутаты от Народной партии Казахстана Айкын Конуров Жамбыл Ахметбеков Ирина Смирнова Айбек Паяев Сергей Решетников Файзулла Каменов Газиз Кулахметов Ерлан Смайлов Александр Милютин Айжан СкаковаДепутаты от Ассамблеи народа Казахстана Сауытбек Абдрахманов Аветик Амирханян Ильяс Буларов Наталья Деменьтева Юрий Ли Вакиль Набиев Шамиль Осин Владимир Тохтасунов Абилфас Хамедов

На первом пленарном заседании мажилисмены путем тайного голосования должны избрать спикера палаты.

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