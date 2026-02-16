Вооружённые Силы Республики Казахстан остаются гарантом суверенитета и безопасности государства, а также важнейшим институтом, обеспечивающим территориальную целостность страны. Об этом на совещании в акимате Костаная заявил начальник управления по делам обороны города Батырхан Зиятов, подчеркнув значимость системной работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
По его словам, в числе приоритетных задач государства — формирование высокопатриотичных граждан, готовых стать защитниками Отечества. В этой связи местные органы военного управления уделяют особое внимание агитационной и разъяснительной работе в общеобразовательных школах, колледжах и лицеях.
«Однако, участие военных представителей не всегда позволяет охватить достаточное количество учащихся. В связи с этим обращаемся к городскому отделу образования с просьбой усилить работу по военно-патриотическому направлению в рамках уроков начальной военной подготовки. Особое внимание предлагается уделять не только школьникам, но и их родителям, информируя их о возможностях поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны Республики Казахстан», — отметил Батырхан Зиятов.
Со своей стороны управление по делам обороны готово предоставлять образовательным учреждениям необходимый раздаточный материал и актуальную информацию о военных вузах страны.
Без выкупа: "Тазалык" заберут в госсобственность
Паводок под контролем: более 2 тысяч домов в зоне риска в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.