Вооружённые Силы Республики Казахстан остаются гарантом суверенитета и безопасности государства, а также важнейшим институтом, обеспечивающим территориальную целостность страны. Об этом на совещании в акимате Костаная заявил начальник управления по делам обороны города Батырхан Зиятов, подчеркнув значимость системной работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

По его словам, в числе приоритетных задач государства — формирование высокопатриотичных граждан, готовых стать защитниками Отечества. В этой связи местные органы военного управления уделяют особое внимание агитационной и разъяснительной работе в общеобразовательных школах, колледжах и лицеях.

«Однако, участие военных представителей не всегда позволяет охватить достаточное количество учащихся. В связи с этим обращаемся к городскому отделу образования с просьбой усилить работу по военно-патриотическому направлению в рамках уроков начальной военной подготовки. Особое внимание предлагается уделять не только школьникам, но и их родителям, информируя их о возможностях поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны Республики Казахстан», — отметил Батырхан Зиятов.

Со своей стороны управление по делам обороны готово предоставлять образовательным учреждениям необходимый раздаточный материал и актуальную информацию о военных вузах страны.

