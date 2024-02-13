Кто-то платит, кто-то нет. Вопрос проверки мобильных переводов могут пересмотреть

Сразу два министра – главы Минфина и МНЭ, на брифинге в правительстве 13 февраля 2024 года рассказали о планах по пересмотру механизма контроля мобильных переводов казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр финансов Мади Такиев рассказал, будет ли меняться позиция правительства в части контроля мобильных переводов граждан.

«Все должно регулироваться в правовом поле. Основная задача и в Конституции у нас прописано, что уплата налогов является обязанностью каждого гражданина. Но мы в проекте нового Налогового кодекса обсуждаем режимы налогообложения для разных категорий, чтобы они были приемлемыми, простыми и чтобы не было таких резких, чтобы настроение портилось», – заявил он.

Позже глава Минфина добавил, что в этом вопросе должна быть справедливость.

«Мобильные переводы будут – будем проверять, но мы посмотрим. Нам нужно, допустим, еще раз говорю, у нас правовое государство, справедливое государство, правильно? Мы с вами должны следовать этим нашим законам. Кто-то платит, кто-то не платит. Должна быть справедливость. Значит должны все платить. Но платить понятно. От размеров своего. Поэтому мы сейчас смотрим всякие разные режимы. Продумываем, чтобы в этих режимах они работали. Это вот с правом боли. Это не обязательно взять из загнать всех», – указал Мади Такиев.

В свою очередь глава МНЭ Нурлан Байбазаров назвал этот вопрос чувствительным.

«Поэтому у меня есть поручение еще раз посмотреть на этот вопрос, мы еще раз внутри финансово-экономического блока этот вопрос рассмотрим. Еще раз детально обсудим, механизм детализации, критерии. Мы еще вернемся к этому вопросу», – подчеркнул министр

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