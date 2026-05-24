Кто управляет пенсионными деньгами казахстанцев





Казахстанцы передали в частное управление более 134 млрд тенге пенсионных накоплений, сообщает LS со ссылкой на данные Единый накопительный пенсионный фонд.

Более 134 тысяч заявлений одобрили в ЕНПФ

По состоянию на 1 мая 2026 года фонд исполнил свыше 134 тысяч заявлений вкладчиков на передачу пенсионных накоплений управляющим инвестиционным компаниям.

Общий объём средств, переданных в частное управление, составил 134,7 миллиарда тенге.

Больше всего средств передали Halyk Finance

Лидером по объёму полученных пенсионных активов стала компания Halyk Finance. Казахстанцы доверили ей 78,8 миллиарда тенге. Всего было подано 67,6 тысячи заявлений.

На втором месте находится Alatau City Invest с объёмом 22 миллиарда тенге и 25,2 тысячи заявлений.

Далее следуют BCC Invest — 15,8 миллиарда тенге, Halyk Global Markets — 10 миллиардов тенге и «Сентрас Секьюритиз» — 8,1 миллиарда тенге.

Новому участнику рынка управления пенсионными активами — Tansar Capital — вкладчики доверили 44 миллиона тенге.

Алматы лидирует по объёму переданных накоплений

В региональном разрезе больше всего пенсионных средств в частное управление передали жители Алматы — 32,3 миллиарда тенге.

На втором месте находится Астана с объёмом 19,3 миллиарда тенге, на третьем — Атырауская область, где в управление передали 16,1 миллиарда тенге.

Также в пятёрку лидеров вошли Актюбинская и Карагандинская области — 12,7 миллиарда и 9,2 миллиарда тенге соответственно.

Метки: ЕНПФ, пенсия, Казахстан, инвестиции, финансы

Без электричества: предупреждение для костанайцев В Костанае с 25 по 29 мая пройдут плановые ремонтные работы на воздушных линиях и...