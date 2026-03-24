Кто уже накопил на старость больше остальных

В Казахстане наибольшие пенсионные накопления сосредоточены у граждан среднего возраста. По состоянию на 1 февраля 2026 года количество индивидуальных пенсионных счетов по обязательным взносам превысило 11 млн, а общий объём накоплений достиг 24,8 трлн тенге, передаёт lsm.kz

Лидерами по объёму сбережений стали вкладчики в возрасте 41–50 лет — на их счетах аккумулировано 7,2 трлн тенге (2,5 млн счетов). Следом идут казахстанцы 31–40 лет с суммой 7,03 трлн тенге (3,01 млн счетов), а третье место занимают граждане 51–60 лет — 6,1 трлн тенге (2,09 млн счетов).

Молодёжь 21–30 лет накопила 2,2 трлн тенге (2,18 млн счетов), тогда как у граждан младше 20 лет сумма составляет 45,5 млрд тенге (398,1 тыс. счетов).

Среди более старших возрастных групп вкладчики 61–70 лет накопили 2,2 трлн тенге (878,7 тыс. счетов). У граждан 71–80 лет — 14,3 млрд тенге (109,8 тыс. счетов), а у лиц старше 81 года — 2,1 млрд тенге (свыше 52 тыс. счетов).

В региональном разрезе больше всего пенсионных накоплений зафиксировано в Алматы — 5,7 трлн тенге. Далее следуют Астана (2,7 трлн), Карагандинская область (около 2 трлн), Шымкент (1,3 трлн) и Актюбинская область (1,2 трлн).

Наименьшие объёмы накоплений отмечены в области Ұлытау и Алматинской области — порядка 39 млрд и 55,1 млрд тенге соответственно.

