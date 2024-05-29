Кто в Казахстане может бесплатно пользоваться платными автодорогами

В соответствии со статьей 5-2 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года №245-II «Об автомобильных дорогах» от уплаты за пользование платными автомобильными дорогами (участками) освобождаются следующие категории транспортных средств:

Cпециальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей:

организации скорой медицинской помощи; аварийно-спасательных служб;

правоохранительных органов; органов транспортного контроля;

специальных государственных органов;

Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований;

Национального оператора, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание платных автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения;

концессионера, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание на соответствующей платной автомобильной дороге (участке), определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге (участку):

поселки, села с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения;

автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;

грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;

легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;

легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны. Номерные знаки указанных транспортных средств включаются в специализированные группы в соответствии с вышеуказанными категориями.

Их проезд по платной дороге регистрируется камерами на контрольных арках, и взимание платы за проезд в системе не производится. Для получения данного права представители вышеуказанных категорий должны направить официальное запрос в АО «НК «КазАвтоЖол» с приложением государственных номерных знаков своих транспортных средств, а также маршрутных листов рейсовых автобусов.

В Республике Казахстан действует 17 платных участков общей протяженностью 3221 км, включая 11 участков 1 технической категории протяженностью 2161 км и 6 участков 2 и 3 технической категории общей протяженностью 1060 км.

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