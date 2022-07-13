USD 473.38
EUR 473.71
RUB 8.05
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Кто в Казахстане может получить бесплатно паспорт и удостоверение личности

Кто в Казахстане может получить бесплатно паспорт и удостоверение личности

Фото из открытых источников

В госкорпорации «Правительство для граждан» рассказали, кто освобожден от оплаты госпошлины за удостоверение личности и паспорт, сообщает zakon.kz.

  • ветераны ВОВ и приравненные к ним лица;
  • герои Советского Союза и Социалистического труда;
  • инвалиды всех групп, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида;
  • престарелые, проживающие в учреждениях для престарелых и для инвалидов;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах или интернатах;
  • многодетные матери, удостоенные звания « Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күмiс алқа»;
  • граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Что делать, если вы по ошибке оплатили госпошлину

Если, являясь представителем льготной категории, вы по ошибке оплатили госпошлину – вы можете вернуть свои деньги.

«Для этого вам сначала необходимо обратиться в территориальный орган МВД и предоставить документ, подтверждающий льготную категорию. Орган выдаст вам справку о невостребованности оплаченной квитанции. С этой справкой необходимо обратиться в ЦОН либо подать заявку через eGov на возврат суммы. После принятия заявления налоговым органом осуществляется возврат суммы на счет клиента в течение пяти рабочих дней», — сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Казахстан в списке транзитных для подсанкционных товаров стран: Что это значит?
Следующая новость

Ограничить ввоз автомобилей из ближнего зарубежья планирует Казахстан