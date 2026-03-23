Кто в Казахстане обязан отчитаться до 15 сентября — вы в списке?

В Казахстане продолжается внедрение системы всеобщего декларирования доходов и имущества. В 2026 году она охватывает всё больше категорий граждан, поэтому важно понимать, кто обязан сдавать декларацию, в какие сроки и какие требования необходимо учитывать, передает rus.baq.kz

По словам финансового советника R-Finance Армана Байганова, декларацию по форме 270 подают физические лица. Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей как субъектов бизнеса это не касается. Однако предприниматели обязаны отчитываться, если получают доход как физлица или владеют активами, подлежащими декларированию.

Также обязанность распространяется на государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов. В отдельных случаях требования касаются и представителей квазигосударственного сектора, занимающих руководящие должности.

Срок подачи декларации в 2026 году установлен до 15 сентября. При первом нарушении, как правило, выносится предупреждение, однако при повторных случаях предусмотрены штрафы.

Подать декларацию можно несколькими способами: лично в налоговом органе, через ЦОН, по почте или онлайн — через личный кабинет налогоплательщика, мобильные приложения и банковские сервисы.

Отдельные требования касаются крупных покупок и определённых видов доходов. Если за год физлицо приобрело имущество на сумму свыше 20 тысяч МРП (около 78 млн тенге), оно обязано подать декларацию. Это также касается доходов от продажи имущества, находившегося в собственности менее года, и операций с ценными бумагами.

Кроме того, обязательному декларированию подлежат активы за рубежом — недвижимость, счета и иное имущество. При этом наличие дохода значения не имеет.

Эксперты отмечают, что система становится более прозрачной и охватывает всё больше граждан. Казахстанцам рекомендуют заранее изучить требования и своевременно подать декларацию, чтобы избежать штрафов и ошибок.

Рассрочка не для всех: банки резко ужесточили правила перед Наурызом Праздничный сезон покупок в рассрочку в Казахстане в этом году прошёл не так активно, как...

Весна пришла… или нет? Погода удивит страну В Казахстане прогнозируется неустойчивый характер погоды из-за прохождения атмосферных фронтов. Осадки в виде дождя и...

Президент Токаев обратился к казахстанцам Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам страны в честь «Тазару күні» — дня, посвящённого...