Кто в Казахстане получает 150 тысяч тенге, несмотря на повышение зарплат





Несмотря на повышение заработных плат работников лесной отрасли, часть сотрудников по-прежнему получает около 150 тысяч тенге в месяц. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев.

По его словам, по поручению Президента в период с 2022 по 2024 годы зарплаты гражданских служащих в отрасли были увеличены в два раза. Кроме того, специалистам, участвующим в тушении лесных пожаров, предусмотрена 100-процентная надбавка за особые условия труда.

Зарплаты пожарных и инспекторов выросли

Как отметил вице-министр, в настоящее время средний размер заработной платы водителя пожарной машины составляет около 275 тысяч тенге, начальника лесопожарной станции — 355 тысяч тенге, а лесного пожарного — порядка 250 тысяч тенге.

По словам Нуркена Шарбиева, государственные инспекторы, работающие непосредственно в лесах и на особо охраняемых природных территориях, получают еще более высокую заработную плату.

Кто получает 150 тысяч тенге

Вместе с тем повышение, связанное с опасными условиями труда, не распространилось на работников административного персонала и сезонных сотрудников.

Речь идет о бухгалтерах, экономистах и некоторых работниках питомников. Их средняя заработная плата составляет 150–160 тысяч тенге.

«Это бухгалтеры, экономисты. У них зарплата в среднем составляет 150–160 тысяч тенге. Это минимальная, получается, у тех, кто работает в тех же самых питомниках. Но, например, в «Семей Орманы» для них предусмотрена доплата за счёт экономии», — сообщил Нуркен Шарбиев.

Надбавки получают сотрудники, занятые тушением пожаров

В Министерстве экологии подчеркнули, что дополнительные выплаты предусмотрены прежде всего для работников, непосредственно участвующих в борьбе с лесными пожарами и работающих в особо опасных условиях.

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