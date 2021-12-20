Кто в Казахстане получает больше полумиллиона тенге

Среднемесячная зарплата в Казахстане составила 243,7 тыс. тенге в III квартале 2021 года. LS рассказывает, кто зарабатывает больше всех, а кто – меньше.

Согласно информации Центра развития трудовых ресурсов, самые низкие доходы сложились в сфере образования, где уровень дохода ниже среднемесячного – в среднем 182,1 тыс. тенге. При этом работники дошкольного обучения получают около 104,4 тыс. тенге, а начальных классов – 144,8 тыс. тенге. Лучше ситуация складывается у преподавателей вузов – 231,6 тыс. тенге.

Также низкие зарплаты у ветеринаров – всего 135,2 тыс. тенге. У работников сельского хозяйства доход выше – в среднем 167,5 тыс. тенге. Работники в сфере торговли зарабатывают в среднем 222,1 тыс. тенге.

Вместе с тем ниже среднемесячной доходы у 13 категорий занятости.

Самые высокие среднемесячные зарплаты у сотрудников водного транспорта – 676,6 тыс. тенге. Также более 600 тыс. тенге зарабатывают работники в сфере страхования, пенсионного обеспечения, финансовых услуг, управления в научной и технической деятельности.

Больше 500 тыс. тенге в среднем зарабатывают работники ГМК и воздушного транспорта.

Источник: https://lsm.kz/uchitelya-v-kazahstane-zarabatyvayut-men-she-torgovcev

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