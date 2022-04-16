Кто в Казахстане зарабатывает больше 500 тысяч тенге

Зарплату свыше 500 тысяч тенге на казахстанском рынке труда предлагают руководителям, высококвалифицированным инженерам в сфере производства и главным строителям, сообщают в Минтруда.

«В разрезе оплаты труда наиболее высокие ожидания (в среднем свыше 500 тысяч тенге) отмечались среди соискателей на руководящие позиции в корпоративном секторе и на специалистов высокой квалификации, в частности генеральных и финансовых директоров, аудиторов, инженеров. Между тем, со стороны спроса такой уровень оплаты труда предлагался как для руководящих должностей, так и для высококвалифицированных инженеров в сфере производства и главных строителей», – отметили в министерстве.

Согласно данным Электронной биржа труда, спрос на сотрудников значительно превышает предложение. Работодатели активно ищут новых сотрудников, а работники, наоборот, не желают менять место работы. Такая тенденция продолжается с начала 2022 года, передает informburo.kz

В марте на ЭТБ было размещено более 72 тысяч вакансий и около 49 тысяч резюме. В сравнении с февралём аналитики отмечают незначительный рост (+0,5%) числа опубликованных вакансий и резкий спад активности (-11%) со стороны соискателей. Если в феврале текущего года количество вакансий превышало количество резюме на 32%, то уже в марте разрыв между вакантными позициями и соискателями составил почти 50%.

«Мы видим дисбаланс спроса и предложения. Если в целом на рынке превалирует спрос на специалистов средней квалификации – 54%, то предложение в этой категории составляет всего 38%. При этом обратная ситуация складывается для низкоквалифицированных специалистов – при спросе в 21% предложение составляет порядка 35%», – рассказала директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

Больше всего новых вакансий появилось в Жамбылской (+28%), Павлодарской (+22%), Северо-Казахстанской (+14%) и Западно-Казахстанской (+12%) областях. Квалифицированные сотрудники необходимы во всех областях, но потребности работодателей разнятся.

«В Жамбылской области высокий спрос на учителей средних школ, в Павлодарской – на охранников, водителей и кондукторов. В Северо-Казахстанской области больше всего нужны медсестры и медбратья, санитары, электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей, а также инженеры-механизаторы сельского хозяйства», – пояснила Александра Молчановская.

В стране по-прежнему не хватает медсестёр, санитаров, воспитателей и их помощников. Дефицит таких специалистов составляет 4,6 тысяч человек. Также востребованными остаются водители (2 тысячи вакансий), охранники (1,6 тысяч вакансий), консультанты-продавцы (618 вакансий) и электромонтёры (674 вакансии).

К числу избыточных профессий наряду с низкоквалифицированными работниками относятся юристы, курьеры, финансисты, учителя физической культуры и автомеханики, отметила специалист.

Наибольший рост активности со стороны соискателей наблюдался в Шымкенте (+48%), Павлодарской области (+20%) и Костанайской области (+13%). При этом резкое сокращение количества резюме отметили сразу в 5 облатях: Мангистауской (-62%), Алматинской (-30%), Кызылординской (-24%), Атырауской (-23%) и Актюбинской (-22%).

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