Председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова высказалась о заработных платах сотрудников компании, сообщает informburo.kz

«У почтальонов средняя зарплата 160 тысяч тенге. Это полная ставка. Но есть почтальоны у нас разные. Есть малонаселённые сёла, где в неделю/месяц приходит два письма. То есть в неделю они могут работать два раза по одному часу. Думаю, нельзя платить им полный оклад как почтальону, который круглосуточно работает», – сказала Жанасова в кулуарах мажилиса.

При этом, по её словам, многие выбирают «Казпочту» в качестве подработки. Кажется, что человек меньше получает, но на самом деле у него низкая ставка и несколько работ, отметила глава компании. «Казпочта» даёт возможность сотрудникам выбрать гибкий график.

«Есть 02 – это самая низкая ставка. Сотрудники сами выбирают ставки. Посчитайте (зарплату. – Авт.), по 02 ставке на пять разделите (32 тысячи тенге. – Авт.)», – уточнила Жанасова.

Сама глава компании получает 1,2 млн тенге в месяц.

Она заверила, что с каждым годом «Казпочта» будет вести индексацию, чтобы сотрудники получали зарплату по рыночным ставкам. В этом году оклады работников повысили на 15%.

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