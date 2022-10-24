Кто виноват в закредитованности казахстанцев. Мнение экономиста

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Экономист, автор Telegram-канала «Комментарий» Эльдар Шамсутдинов заявил, что недостаточная финансовая грамотность граждан не должна быть поводом для навязывания кредитов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Шамсутдинов пояснил, что закредитованность — это когда семья тратит более 50 процентов своего ежемесячного дохода на выплаты по обязательствам. Так как заемщик часто несет обязательство по обеспечению своей семьи, в выплатах учитываются не только платежи по кредиту, но и аренда квартиры, коммунальные и другие расходы, которые нельзя сократить.
Почему люди берут кредиты если не могут их погасить?
По мнению экономиста, люди берут кредиты из-за привычки потреблять здесь и сейчас. Это улучшает качество и уровень жизни, как, к примеру, с покупкой бытовой техники. К тому же не купленное сегодня завтра будет дороже. А бедные граждане берут кредиты для покрытия своих первичных потребностей — на еду, одежду, аренду жилья или для погашения предыдущего займа.
«Второй пункт — это с великой долей вероятности невозвратные кредиты, их дефолт — это вопрос времени. Что касается первого, потреблять в моменте — нормальная практика, но человек не может оценить свои финансовые возможности, очень часто наше поведение иррационально, мы надеемся, что в будущем наши доходы увеличатся, и поэтому можно брать еще один кредит сегодня.
Неспособность самостоятельно оценить риск, например, из-за резкого ухудшения личных финансов, увольнения, болезни, да даже обычная крупная девальвация может сильно пошатнуть финансовое положение семьи, а следовательно, допустить дефолты по кредитам», — рассказал Эльдар Шамсутдинов.
Но, по его словам, если невозвратные кредиты у людей еще можно списать на финансовую безграмотность, то с банками дело обстоит серьезнее. Хотя на первый взгляд можно подумать: ведь там работают не дураки и невозвратные займы выдавать не будут.
«Как человек, больше 10 лет проработавший в банковском секторе в части кредитования и привлечения фондирования, могу сказать, что не стоит переоценивать рациональность банкиров. В банках также работают люди, которым нужно выполнять свои KPI, очень часто для получения сверхприбыли финансовый институт может совершить серьезные ошибки, которые в итоге поставят под угрозу всю финансовую стабильность страны», — предупредил экономист.
Более того, по его словам, интересы акционеров и интересы правления банка — это разные категории интересов. Председатель или его заместители — люди часто временные и могут за определенное вознаграждение выдать сомнительный заем с низкой вероятностью погашения. В качестве наиболее яркого случая Шамсутдинов привел в пример кредитование крупных агрохолдингов.
Тем не менее банк — это институт с внутренней системой сдержек и противовесов, заверил эксперт. Например, рисковики устанавливают лимиты на кредитный портфель. Есть еще и надзорный орган, который следит, чтобы банк не выдал кредитов больше, чем привлек фондирования.
«Конечно, это все есть, но система регулярно дает сбои. В 2005-м наши банки набрали коротких кредитов в валюте и выдали долгие займы в тенге, что в 2007 году привело к дефолту банковского сектора Казахстана. Сейчас это выглядит как глупость школьника, но тогда никто не задумывался, что валютный заем не продлят, более того, его попросят досрочно закрыть. В 2014-м был кризис тенговой ликвидности, из-за затянувшейся девальвации была долларизация вкладов, банки были на грани. Оценка качества активов банковского сектора в 2019 году выявила, что банкиры выдавали крупные невозвратные займы, которые мертвым грузом лежат на балансах, и их нужно вычищать», — перечислил экономист.
Он привел в пример слова Президента Токаева из 2020 года, когда он указал банкам и микрофинансовым организациям на безответственное кредитование.
«Не стоит все списывать на финансовую безграмотность и безответственность заемщика. В закредитованности виноваты три стороны: заемщик, кредитор и регулятор. Заемщик — потому что не оценил свои возможности, кредитор — потому что не руководствовался принципами ответственного кредитования, а регулятор — потому что не внедрил принципы ответственного кредитования.
Ответственное кредитование — это совокупность принципов, которых должен придерживаться кредитор, чтобы обеспечить заемщику возможность принятия взвешенного и обдуманного решения. Практика ответственного кредитования возлагает часть ответственности за принятие заемщиком взвешенного решения на кредитора», — пояснил Эльдар Шамсутдинов.
Чем грозит общая закредитованность?
По словам экономиста, эта проблема замедляет экономический рост и развитие страны. У людей снижается доступ к кредитам в будущем. Отсутствие банкротства у физлиц заставляет людей уходить в тень, переходить на наличные, уклоняться от налогов. Бедные становятся еще беднее, от этого пропадает доверие к государству и растет чувство несправедливости.
Из-за непогашенных долгов банки не могут выдавать депозиты. Так банковский кризис переходит в страновой.
Что можно сделать сейчас?
Правительство вводило несколько инициатив — прощение долгов, кредитная реабилитация и пересмотр черного списка, изъятие излишков из ЕНПФ. Но все это, по словам Шамсутдинова, не помогло.
«Эти меры носят временный характер и не решают системных проблем. Финансовое состояние заемщика — это в первую очередь экономическая обстановка в стране. В развивающейся стране догоняющего развития, нацеленной на экономический рост, дефолты заемщиков неизбежны. Проблема начинается, когда физическое лицо не может объявить себя банкротом, а значит, лишается попытки реабилитации через некоторое время. По какой-то причине Нацбанк, Агентство по регулированию и развитию финрынка и правительство откладывают этот вопрос в долгий ящик», — заметил экономист.
Он привел несколько решений, которые помогут стабилизировать ситуацию и не допустить ее ухудшения. Это даст дополнительное время на обдумывание лучшего пути.
«Во-первых, разобраться со статистикой. Сейчас в потребительских займах сидит автокредитование, которое по факту является покрытым. В случае дефолта заемщик отдает или продает машину, чего обычно хватает для закрытия кредита.
Во-вторых, я считаю, что регулятор должен принять постановление и сказать банкам: «Кредитуйте, но за счет собственного капитала и бондов, которые привлекли. Вы не имеете права использовать для фондирования необеспеченных залогом кредитов деньги вкладчиков», — считает эксперт.
В таком случае, по его словам, риск будет уже на собственном капитале и банки будут более осмотрительно кредитовать. Даже в случае большого дефолта, разобраться будет проще.
«Банки не смогут выдать большой объем потребкредитов. Возможно, в качестве побочного эффекта банки начнут более активно привлекаться на фондовом рынке, что даст дополнительный импульс KASE, и биржа перестанет быть валютным обменником», — заключил Эльдар Шамсутдинов.
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