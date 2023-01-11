Кто возместит ущерб? На затопленные дома в Костанае без слёз не взглянешь

Вот так сейчас выглядит дом Гульфиры Ержановой. Глава семьи случайно вышел на улицу, и увидел во дворе скопление воды. Сначала она была у входной двери, а затем побежала с большим напором и затопила кухню. С первых минут женщина начала звонить в аварийные службы. В Костанай-су ей сказали, что произошла авария, и попросили ждать. К моменту приезда коммунальщиков, в доме уже отключилось отопление, а воды было по колено.

«Нам говорят, что «Костанай-су» полностью нам возместят весь ущерб. Составили акт, в жилье сейчас невозможно. Очень сыро. Вся мебель вышла из строя. Невозможно, здесь нет условия для проживания. Нам сказали, что предоставят жилье, мы ждем решения»,- говорит жительница дома улице Летунова Гульфия Ержанова.

По словам жильцов этого дома, к откачке воды приступили лишь к 3-4 часам утра. Хотя просить о помощи они начали в час ночи. Гульфира Ержанова рассказала, что они уже обратились к специалистам для независимой оценки ущерба. А это уже соседний двор, в доме пострадала только пара комнат. А во дворе стояла машина, которую тоже подтопило. На момент потопа жильцы дома спали, их разбудили соседи. К этому времени двор уже был в воде.

«Черпали воду, там все начало подниматься. В ванной, унитазе вода поднималась вверх. Это жесть полная. Машина сейчас в неисправном состоянии. Я даже не пытаюсь ее заводить, там под седушкой усилитель, он гудит, все замкнуло»,- говорит Павел Чекан.

По информации городского акимата коммунальная авария произошла в 1:50 по улице Шаяхметова, там случился порыв трубы на магистральном водопроводе. В результате произошло подтопление придворовых территорий частного сектора. Пострадало семь домов. К пяти утра аварийные службы откачали 40 кубов воды. Сейчас, по словам чиновников, домам ничего не угрожает, над устранением аварии работают специалисты.

«Причины устанавливаются. Скорее всего морозы наверное влияют. Труба чугунная 80-го года. На сегодняшний день и раннее такие аварии там не наблюдались. Мы будем устанавливать и планировать тогда там ремонты. Сегодня планируется все это устранить»,- прокомментировал замакима Костаная Алмат Исмагулов.

По словам властей города, весь ущерб нанесенный жильцам из-за аварии будет возмещать «Костанай-су». В результате аварии без холодного водоснабжения остались три пятиэтажки и 17 частных домов. Всего 207 абонентов.

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