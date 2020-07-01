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Кто выдвинулся в Сенат парламента РК от Костанайской области?

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12 июня Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о проведении выборов в Сенат Парламента РК 12 августа. Выборы назначены в связи с окончанием конституционного срока полномочий депутатов Сената.

В Костанайской области кандидатами в депутаты Сената Парламента РК выдвинулись: Алимжан Бекмагамбетов – директор Института фундаментальных исследований, профессор кафедры уголовного права и процесса КГУ им.А.Байтурсынова, Павел Коваль – директор Рудненского детского дома, Александр Коростылев – директор по развитию ТОО «Жас-Канат 2006», Сергей Карплюк – заместитель акима Костанайской области.

В установленные календарным планом сроки областной избирательной комиссией проведены:
— проверка соответствия кандидатов предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан и Конституционным Законом «О выборах в Республике Казахстан» требованиям;

— регистрация доверенных лиц кандидатов в депутаты Сената Парламента РК;
— выдача подписных листов;
— проверка достоверности подписей, собранных в поддержку выдвинутых кандидатур.

Областная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в депутаты Сената Парламента РК от Костанайской области Бекмагамбетова А.Б., Коваль П.Н., Коростылева А.Ю., Карплюка С.А.

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