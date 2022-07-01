Кто зарабатывает по 477 тысяч тенге в месяц, рассказали в Казстате

Среднемесячная номинальная зарплата в Казахстане в 2021 году составила 231 476 тенге, сообщили в Казстате. Реальная заработная плата в стране выросла на 9% за год.

При расчётах статистики учитывали в том числе и малые предприятия. Сильнее всего заработки выросли в сфере здравоохранения и социального обслуживания – на 29,7%? передает informburo.kz

Труд работников образования стали ценить на 24,1% выше. На 21,1% подросли зарплаты у финансистов и страховщиков.

При этом самые высокие заработки в Казахстане – у работников горнодобывающей промышленности. Они получают в среднем по 477,1 тысячи тенге в месяц. Это более чем вдвое превышает средний уровень зарплат по всей стране. Также неплохо зарабатывают представители финансовой сферы (437,1 тысячи тенге). Высокие зарплаты у тех, кто трудится на ниве информации и связи (в среднем 330,1 тысячи тенге в месяц), а также у тех, кто занимается научной, профессиональной и технической деятельностью (305,8 тысячи тенге).

Самые низкие зарплаты, по данным статистиков, – в отраслях сельского хозяйства, лесного дела и рыбоводства. Представители этих сфер получают всего по 135 430 тенге в месяц. Также в Казахстане невысоко оплачивают труд работников сферы искусства, отдыха и развлечений. В этой отрасли средняя зарплата – 155,5 тысячи тенге.

Что касается регионов, то с учётом малых предприятий самые высокие заработки – в Атырауской области (379 901 тенге). Самый низкий показатель – в Шымкенте: 170 397 тенге, что на 26,4% ниже среднего уровня по стране.

Ранее Казстат подсчитал среднюю зарплату в Казахстане без учёта малых предприятий. Тогда её уровень за 2021 год составил 250,3 тысячи тенге

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