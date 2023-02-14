КТЖ объявил скидки до 50% на железнодорожные билеты

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Национальный перевозчик объявил скидки на железнодорожные билеты, сообщает пресс-служба АО «НК «КТЖ».
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По акции «Сәтті сәрсенбі» пассажиры могут приобрести билеты со скидкой до 50% на поезда отправлением 15, 22 февраля и 1, 8, 15 марта включительно.
Акция действует на следующие маршруты:
- № 3/4 Алматы – Астана – Алматы (Тулпар – Тальго);
- № 9/10 Алматы – Астана – Алматы (Байтерек);
- № 37/38 Мангистау – Семей – Мангистау;
- № 45/46 Павлодар – Туркестан – Павлодар;
- № 47/48 Атырау – Астана – Атырау;
- № 65/66 Жезказган – Астана – Жезказган (Тулпар – Тальго);
- № 79/80 Астана – Аркалык — Астана (Тулпар – Тальго);
- № 81/82 Астана – Костанай — Астана (Тулпар – Тальго);
- № 313/314 Атырау – Мангистау – Атырау;
- № 613/614 Бейнеу – Уральск – Бейнеу;
- № 623/624 Астана – Петропавл – Астана.
Владельцы дисконтных карт «Алтын», «Күміс», «Жастар», «Саяхатшы» могут получить дополнительную скидку.