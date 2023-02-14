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КТЖ объявил скидки до 50% на железнодорожные билеты

Фото из открытых источников

Национальный перевозчик объявил скидки на железнодорожные билеты, сообщает пресс-служба АО «НК «КТЖ».

По акции «Сәтті сәрсенбі» пассажиры могут приобрести билеты со скидкой до 50% на поезда отправлением 15, 22 февраля и 1, 8, 15 марта включительно.

Акция действует на следующие маршруты:

  • № 3/4  Алматы – Астана – Алматы (Тулпар – Тальго);
  • № 9/10 Алматы – Астана – Алматы (Байтерек);
  • № 37/38 Мангистау – Семей – Мангистау;
  • № 45/46 Павлодар – Туркестан – Павлодар;
  • № 47/48 Атырау – Астана – Атырау;
  • № 65/66 Жезказган – Астана – Жезказган (Тулпар – Тальго);
  • № 79/80 Астана – Аркалык — Астана (Тулпар – Тальго);
  • № 81/82 Астана – Костанай — Астана (Тулпар – Тальго);
  • № 313/314 Атырау – Мангистау – Атырау;
  • № 613/614 Бейнеу – Уральск – Бейнеу;
  • № 623/624 Астана – Петропавл – Астана.

Владельцы дисконтных карт «Алтын», «Күміс», «Жастар», «Саяхатшы» могут получить дополнительную скидку.

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