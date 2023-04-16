КТЖ предлагает пассажирам новую услугу

АО «Пассажирские перевозки» совместно с компанией UvU international LTD запускает в пилотном режиме в Астане услугу трансфера с перрона железнодорожного вокзала «Нұрлы жол» до дома или другого пункта назначения на комфортабельном микроавтобусе, сообщает пресс-служба пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы», передает informburo.kz

«Проект «поезд + автобус» – это часть работы по развитию интермодальных перевозок, то есть несколькими видами транспорта. Сейчас воспользоваться услугой могут пассажиры пассажирского поезда 3/4 сообщением Алматы – Астана. Для этого достаточно отсканировать QR-код в пассажирских вагонах, указать желаемый адрес и оплатить услугу», – говорится в сообщении.

Также пассажиры могут самостоятельно приобрести трансфер от вокзала до дома через сайт. Для максимального комфорта пассажиров автотранспорт будет ожидать на пандусе железнодорожного вокзального комплекса «Нұрлы жол».

«Мы ищем новые способы улучшить сервис и обеспечить дополнительные удобства для наших клиентов. В дальнейшем такая услуга позволит пассажирам оформлять проезд автобусным и железнодорожным транспортами в рамках одного маршрута, обеспечивая пассажиру поездку по принципу «От двери до двери», – сказал генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов.

Комбинированные перевозки существенно сократят для пассажиров время на поиск вариантов и подбор удобных стыковок между различными видами транспорта, а также расширят возможности для путешествий по городам Казахстана, считают в компании.

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