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КТЖ просит пассажиров заранее проверять свой статус в Ashyq

gazeta.ru

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В здания вокзалов всё чаще пытаются пройти пассажиры с «красным» и «жёлтым» статусами, сообщает informburo.kz

Национальный перевозчик – АО «НК «КТЖ» – обращается к пассажирам с напоминанием о том, что на всех крупных вокзалах страны работает проект Ashyq. Он ограничивает доступ зараженных коронавирусом и контактным лицам, сообщает пресс-служба компании.

«В последнее время участились случаи попыток пройти в здания вокзалов людей, имеющих «красный» или «жёлтый» статусы. Убедительно просим проверять свой статус заблаговременно в приложении Ashyq и Kaspi.kz с помощью нейтрального QR-кода, размещённого на сайте ashyq.kz», – говорится в сообщении.
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