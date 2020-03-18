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КТЖ вернёт деньги за билеты в полном объёме

vlast.kz

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С введением временного чрезвычайного положения «ҚазақстанТемірЖолы» приняла решение возврат денег за пассажирские билеты производить в полном объёме – без удержания в последние сутки, сообщили в пресс-службе компании, передает informburo.kz

«Сегодня на билетные кассы пошла необычайно высокая нагрузка по возврату билетов. В этих условиях мы обеспечили наши кассы дополнительными наличными средствами, возврат производится на месте, за исключением отдельных случаев, когда отсутствует достаточное количество наличности и в тех или иных кассах», – сообщили в КТЖ.

Если в кассе не оказалось денег, билет погасят, и пассажир может получить свои деньги в любое удобное время, в том числе на следующий день.

«Мы просим наших пассажиров отнестись с пониманием и терпением к процессу оформления возврата билетов в настоящих условиях. Мы гарантируем возврат денежных средств в полном объёме», – заявили в КТЖ.

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