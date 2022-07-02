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КТЖ запускает поезда по новым трем маршрутам

ratel.kz

Три новых маршрута запустят в июле-августе, сообщил глава АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов, передает Деловой Казахстан.

Три новых маршрута запустят в июле-августе, сообщил глава АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов: — Нур-Султан — Шымкент — Нур-Султан — Костанай — Нур-Султан — Алматы.

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