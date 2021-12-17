КТЖ запустил SMS-оповещения о задержках поездов для пассажиров

Нацкомпания «Қазақстан темір жолы» запустил SMS-оповещения о задержках поездов для пассажиров, передаёт informburo.kz

Перевозчик теперь будет информировать казахстанцев об опозданиях пассажирских поездов свыше двух часов.

«Данное SMS-оповещение будет приходить зарегистрированным пользователям сайта Bilet.Railways.kz, и тем пассажирам, которые оставили свои контактные данные при покупке билетов в билетных кассах», – сообщили в компании.