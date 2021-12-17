КТЖ запустил SMS-оповещения о задержках поездов для пассажиров

Нацкомпания «Қазақстан темір жолы» запустил SMS-оповещения о задержках поездов для пассажиров, передаёт informburo.kz
Перевозчик теперь будет информировать казахстанцев об опозданиях пассажирских поездов свыше двух часов.
«Данное SMS-оповещение будет приходить зарегистрированным пользователям сайта Bilet.Railways.kz, и тем пассажирам, которые оставили свои контактные данные при покупке билетов в билетных кассах», – сообщили в компании.
Пассажиров просят при оформлении билетов правильно указывать свои контактные сведения и постоянно их обновлять.
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