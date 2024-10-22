Ко Дню Республики в связи с увеличением пассажиропотока АО «Пассажирские перевозки» назначит дополнительные поезда, передает Rail-news.kz.

По информации нацперевозчика, дополнительные поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

Поезд №630/629 по маршруту «Актобе-Шалкар» будет курсировать через день с 22 октября 2024 года;

Поезд №204 по маршруту «Астана-Шымкент» будет курсировать ежедневно с 21 октября 2024 года;

Поезд №216 по маршруту «Шымкент-Алматы» будет курсировать ежедневно с 22 октября 2024 года;

Поезд №201 по маршруту «Алматы-Астана» будет курсировать ежедневно с 23 октября 2024 года.

В компании отметили, что в составе поездов будут вагоны различных классов обслуживания, включая купейные и плацкартные вагоны.

Также в пригородном направлении, 25 и 27 октября 2024 года маршрут скоростного электропоезда «Караганда-Астана» будет продлён до станции Курорт Боровое. Маршрут электропоезда №7553/6811/6812/7556 «Караганда-Астана-Курорт Боровое»:

отправление из Астаны в 10:40, прибытие в Боровое в 13:15;

обратное отправление из Борового в 14:10, прибытие в Астану в 17:00.

Кроме того, 25, 26 и 27 октября 2024 года состав электропоезда №6831/6829/6830/6832 по маршруту «Ерейментау-Астана-Кокшетау» будет увеличен за счёт добавления дополнительных вагонов.

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