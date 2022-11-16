Куантыров о мандаринах за 2500 тенге: Этот товар не является базовой потребностью

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров высказался по поводу высоких цен на мандарины в Казахстане.

В магазинах их продают за 2000-2500 тенге за килограмм, на рынках можно найти мандарины за 1800 тенге. В декабре 2021 года на столичном рынке мандарины из Турциии и Пакистана продавали по цене от 900 тенге.

Говоря о росте инфляции, не стоит ссылаться на мандарины, заявил глава Минэкономики.

«Мандарины – это тот товар, который не является базовой потребностью. Не помню, входит ли мандарин в состав инфляции, в отчёт которой вошли более 550 продуктов питания. Но есть и куча других продуктов, которые люди покупают в меньшей степени, от этого не зависят базовые потребности жизни. Здесь на цены на мандарины ссылаться не стоит. Самое главное – обеспечение стабильности базовых продуктов, в том числе социально значимых продовольственных товаров», – сказал Алибек Куантыров в кулуарах правительства.

По его словам, рост цен на некоторые товары перед новогодними праздниками – сезонный фактор. Летом стабилизировалась инфляция за счёт продуктов питания, которые являются сезонными. Перед Новым годом, отметил министр, казахстанцам не нужно «создавать инфляционные ожидания».

«Потому что одно на другое накладывается, и многие факторы не имеют экономического характера – это поведенческая экономика, когда люди за счёт ожиданий на инфляцию давят», – добавил Алибек Куантыров.

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