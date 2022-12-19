Куда делся миллион долларов от ОАЭ, выделенный на восстановление лесов в Костанайской области

В начале сентября в Костанайской области произошли масштабные природные пожары. Огненная стихия уничтожила почти 43 тысячи гектаров леса, был поврежден и разрушен 91 жилой дом.

Для восстановления лесов из бюджета выделили 2,6 миллиарда тенге. Еще один миллион долларов в качестве помощи Казахстану выделили Объединенные Арабские Эмираты. О том, как распределили эти финансовые средства в регионе, решил выяснить BaigeNews.kz.

В сентябре премьер-министр Алихан Смаилов в Объединенных Арабских Эмиратах во дворце Аль-Бахра провёл встречу с президентом ОАЭ шейха Мухаммедом бен Заида Аль Нахаяном.

Премьер-министр в ходе встречи подчеркнул, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, вышедших за это время на уровень стратегического партнерства. Смаилов также поблагодарил президента ОАЭ за оказанную помощь в размере 1 миллиона долларов на лесовосстановительные работы в Костанайской области.

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области сообщили, что из местного бюджета на лесовосстановительные, противопожарные мероприятия в этом году выделили 2,6 миллиарда тенге. При этом 1 миллион долларов, выделенных ОАЭ, в бюджет не поступал.

«Денежные средства из ОАЭ в местный исполнительный орган Костанайской области не поступали. В связи с чем, информация о распределении, расходовании и контроле в акимате области и структурных подразделениях не имеется», — сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования акимата в ответ на официальный запрос редакции от 23 ноября.

В министерстве экологии геологии и природных ресурсов сообщили, что акимат и министерство утвердили дорожную карту по устранению последствий пожара. Администратором выделенных средств определен фонд сохранения биоразнообразия Казахстана.

В министерстве также сообщили, что совместно с акиматом региона рассматриваются вопросы строительства нового питомника или реконструкция существующих питомников в лесных учреждениях.

«В настоящее время министерством направлено письмо акиму Костанайской области по определению окончательного решения использования грантовых средств. В этой связи реализация проекта планируется начать после получения письма от акимата Костанайской области, как заинтересованного лица, по использованию грантовых средств», — сообщил комитет лесного хозяйства и животного мира в ответ на официальный запрос.

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