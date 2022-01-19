Куда девать ёлку после Нового года?

Новогодние праздники позади, и настала пора расставаться с елками. Использованные живые деревья, можно пустить на переработку. Костанайские экоактивисты начали сбор елей, они объезжают мусорные площадки города, затем деревья отправляют на переработку в щепу.

Увидеть подобную картину можно чуть ли не в каждом дворе Костаная. Новогодние праздники закончились, а елка, которая украшала дом отправляется на мусорку. Но, чтобы не оставлять дерево просто погибать экоактивисты города приступили к сбору елок для их дальнейшей переработки. Начали они с района КЖБИ, здесь елок оказалось немало, объехав несколько мусорных площадок, удалось собрать около 150 деревьев. На переработку принимают как использованные ели, так и те, которые не удалось продать. Экоактивисты работают совместно с предприятием «Тазалык — 2012», которое займется переработкой, для этого они приобрели специальное оборудование.



«Проблема не в том, что много елок сейчас выброшено, а тех, которых много не продали в этом году. И этих елок было около 10 тысяч по всему городу Костанай, не проданных. Получается сейчас они отправятся на полигон, и там находится дробильный аппарат, которые будут дробить елки щепу. Далее, надеемся, что мы договоримся, чтобы мы могли весной вывезти и раздать дачникам. Либо дачники сами будут приезжать и забирать»,- рассказывает руководитель эко клуба «NECO» Наурызбек Бирмагамбетов.

А вот фермер Зоровавель Василюк, тоже предлагает пустить елки в переработку. У мужчины свое хозяйство, крупный и мелкий рогатый скот, а ели, вернее их иголки и кора, становятся кормом для животных.

«Елки, которые остаются в городе, я с удовольствием приму все, сколько есть. И они пойдут по назначению, потому, что это, кроме кормов еще и топливо хорошее, их не надо сушить, оно хорошо горит и в сыром виде. У меня в данное время нет возможности самому забирать, у меня техника дизельная, тяжело заводить зимой. Поэтому, кто может привозите, приму»,- говорит фермер Зоровавель Василюк.

Он также предлагает костанайцам привезти елки в район второго Костанай, где их пустят в дело. Всю информацию можете получить по номеру телефона. А экоактивисты будут еще несколько дней собирать елки по районам города, для этого просто нужно отнести отслужившее дерево на мусорку.

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