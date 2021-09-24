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Куда это катится? Костанайцы возмущены ценами на овощи

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Сейчас люди массово закупают эту продукцию на зиму, объезжают торговые точки в поисках приемлемой цены. Но, стоимость, например, самого популярного на сегодня — картофеля, везде примерно одинаковая — 160 тенге. Цены на морковь и лук тоже доступными не назовёшь, разница с прошлым годом колоссальная.

На рынке оптовой и розничной торговли сегодня многолюдно. Самый популярный товар — овощи. Люди закупают на зиму картофель, морковь и лук. При этом ценами покупатели не довольны.

«Я приехала сегодня за покупкой картошки, покупать лук, морковь. Цены ужасные. 170-180 тенге, если не верите пройдитесь по рядам. Морковь 160 тенге, капуста 150 тоже, цены это ужасно. В прошлом году я покупала картошку по 75 тенге, по 60 тенге я лук покупала. В этом году лук 150 , особенно картошка, вообще недоступные цены»,- возмущена жительница города Костанай Нуриля Даулетбекова.

«Знаете, цены ужасные, непостижимо. Мы были сейчас, хотим закупиться картофелем, поехали в «Тэрру» на склад, там уже закрыто, и только в «Агромаксе», а в «Агромаксе» очередь непробиваемая, хотя там по 150 продают. Мы решили приехать на «ОРТ», мы были во вторник, цены были 150, в четверг цены 170 — 180 и выше. Куда это катится? Я не знаю, как нам жить на наши 50 тысяч, я бюджетник и получаю 50 тысяч. Как это все закупить? Уму непостижимо»,- говорит еще одна жительница города Светлана Варакина.

Средняя цена картофеля сегодня 160 тенге, где-то стоимость доходит и до 180. По словам продавцов, в прошлом году картофель можно было купить за 80-100 тенге, а лук за 60 тенге, его цена тоже выросла. Продавец Айгуль Кабдыкова причиной таких завышенных цен называет летнюю засуху.

«У нас в ассортименте продают зимний лук, цена есть 75 -78 , где 80. Перец сладкий мы продаем по 110 тенге, баклажаны. В сравнении с прошлым годом, цены у нас конечно повысились, потому что сами знаете, засуха в этом году и цены в этом году немножко повышены. Картошка 150-160 тенге на рынке. Люди конечно возмущаются, но сейчас видите как , но берут тем не менее. Да в любом случае берут, потому что нужно питаться»,- рассказывает продавец Айгуль Кабдыкова.

Жибек Абеуова торгует на ОРТ картофелем, привезённым из южных регионов Казахстана. Она рассказывает, что сейчас люди не сразу берут необходимые овощи, прицениваются, в надежде найти подешевле. По словам женщины, в этом году люди берут картофель в меньшем объеме, чем в прошлом, если в 2020 году на зиму брали по 10 мешков, то в этом 5.

«Мы в первую очередь продаем картошку, лук и капусту. Но, цены очень высокие. Цена картошки 150 тенге, лук 80-85 тенге , очень дорого. У нас привозные овощи, ГСМ тоже дорогие, от этого и цены на овощи высокие. В прошлом году у нас были средние цены. Лук был 65 тенге, а картошка 100 тенге. Капуста 75 тенге. В этом году дорого все. Народу очень тяжело. С такими ценами и нам тяжело»,- отмечает продавец ОРТ Жибек Абеуова.

5 мешков картофеля по оптовой цене примерно обойдётся в 24000 тысячи тенге. Для сравнения мы зашли на сайты крупных костанайских супермаркетов, цены там в целом такие же как и на ОРТ. Стоимость картофеля 170-180 тенге.

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