Куда Нацбанк инвестировал пенсионные активы ЕНПФ в сентябре

В сентябре 2022 года Национальный банк положил 282,5 млрд тенге из ЕНПФ на депозиты в иностранных банках (DBS Bank, Societe Generale), сообщается в обзоре инвестиционной деятельности фонда.

Средневзвешенная доходность по вкладам в долларах составляет 2,95% годовых, срок погашения – от одного до двух месяцев.

Также в сентябре были приобретены государственные ценные бумаги Министерства финансов РК в объёме 195,1 млрд тенге, краткосрочные ГЦБ США на 148,14 млрд тенге.

Основную долю в портфеле пенсионных активов ЕНПФ занимают ценные бумаги Министерства финансов РК, текущая стоимость которых за месяц увеличилась на 241,57 млрд тенге и составила 6, 48 трлн тенге. Их доля в портфеле составила 45,95%.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределённая на счета вкладчиков с начала 2022 года, составила 5,34%. Всего с начала года начислен инвестиционных доход на сумму 741,96 млрд тенге.