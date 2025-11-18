— Ночью заморозки, днём до +19: погода в Костанайской области





В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +3…+5 градусов, днём — +12…+14.

В Костанайской области также прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона ожидается туман. Ветер северо-западный, 9–14 метров в секунду, на севере и востоке порывы достигнут 15–20 метров в секунду.

Ночью по области ожидается +1…+6 градусов, на западе — до −2. Днём воздух прогреется до +11…+16 градусов, на юге — до +19.

Работу скорой помощи планируют изменить: что это значит для пациентов В Костанайской области в пилотном режиме запустили систему отслеживания бригад скорой помощи совместно с «Яндексом»....

За массовую драку возле лаундж-бара в Костанае осудили троих мужчин Суд №2 города Костаная вынес приговор трём подсудимым по делу о групповом хулиганстве. Им назначили...

Дрифт на парковке обошёлся жителю Рудного в 130 тысяч тенге Полицейские во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором водитель совершал дрифт на парковке...