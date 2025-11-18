— Ночью заморозки, днём до +19: погода в Костанайской области

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +3…+5 градусов, днём — +12…+14.
В Костанайской области также прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона ожидается туман. Ветер северо-западный, 9–14 метров в секунду, на севере и востоке порывы достигнут 15–20 метров в секунду.
Ночью по области ожидается +1…+6 градусов, на западе — до −2. Днём воздух прогреется до +11…+16 градусов, на юге — до +19.
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