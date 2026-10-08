За массовую драку возле лаундж-бара в Костанае осудили троих мужчин

Суд №2 города Костаная вынес приговор трём подсудимым по делу о групповом хулиганстве. Им назначили наказание в виде ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
Суд установил, что в ночь на 6 августа 2025 года К., М. и П. вместе с другими неустановленными лицами участвовали в массовой драке возле лаундж-бара. В присутствии прохожих, жителей соседних домов и посетителей заведения они наносили потерпевшим удары руками по телу.
Действия подсудимых квалифицировали по пункту 1 части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РК — хулиганство, совершённое группой лиц.
В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить К. и М. по три года шесть месяцев ограничения свободы, П. — четыре года. Потерпевшие просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
К. и М. полностью признали вину и раскаялись. П. вину не признал.
При назначении наказания суд учёл признание вины и раскаяние К. и М., а также наличие малолетних детей у К. Смягчающих обстоятельств у П. не установлено. Отягчающих обстоятельств по делу не выявили.
С учётом того, что подсудимые ранее не были судимы, их поведения до и после правонарушения и остальных обстоятельств дела суд назначил К. и М. по три года ограничения свободы. П. получил три года три месяца ограничения свободы.
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