Работу скорой помощи планируют изменить: что это значит для пациентов





В Костанайской области в пилотном режиме запустили систему отслеживания бригад скорой помощи совместно с «Яндексом». Пока сервис работает при вызовах первой категории срочности.

После вызова пациент получает уведомление о том, что обращение принято и бригада направляется по адресу. Система позволяет увидеть движение машины без повторного звонка на «103».

— Как это работает? Если у человека «Яндекс Go» установлено приложение, то приходит ссылка в это приложение. Человек его открывает и наблюдает, как бригада доезжает до пациента. Или же если данное приложение у человека не установлено, то есть через любой имеющийся браузер: Google, Яндекс, — объяснил заместитель руководителя областной станции скорой помощи Олег Мелешенко.

В перспективе отслеживание бригад планируют закрепить в правилах оказания скорой медицинской помощи. Предполагается, что геосервис позволит видеть маршрут машины при вызовах первой, второй и третьей категорий срочности.

В регионе также предлагают предусмотреть участие местных фельдшеров в оказании помощи до прибытия скорой. Это связано с большими расстояниями: до некоторых районов бригадам приходится преодолевать до 120 километров.

— Туда имеет смысл направить фельдшера местного ФАПа, чтобы, пока бригада к нему доезжает, помощь уже непосредственно оказывалась на месте сразу этим медработником. А мы при необходимости госпитализации данного пациента, бригада уже приедет, помощь на первоначальном этапе уже оказана. Фельдшер передаёт пациента бригаде скорой помощи, и бригада скорой помощи данного пациента госпитализирует, — рассказал Мелешенко.

Кроме того, проект изменений правил предусматривает расширение перечня врачебных специальностей, представители которых смогут работать в составе бригад. Эта мера должна помочь решить кадровый дефицит.

Также планируется оснащать бригады видеожетонами и перевести отдельные причины вызова из четвёртой категории срочности в третью.

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