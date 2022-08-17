Куда направят сэкономленные в результате госузакупок деньги из казны, решили депутаты Костанайской области

Сэкономленные в результате государственных закупок деньги из казны Костанайской области на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата решили перераспределить на другие проекты.

К примеру, управлению строительства, архитектуры и градостроительства досталось 350 млн тенге, 250 из которых уйдут на начало строительства двух школ в селе Гурьяновка Карабалыкского района и в селе Енбек Костанайского района. Еще 50 млн тенге направят на строительство инженерных коммуникаций в индустриальной зоне Костаная.

«50 млн тенге — на начало строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция здания бывшего детского сада под Центр для детей с аутизмом и Центр активного долголетия на 200 койко-мест в г. Костанай», реализация проекта позволит обеспечить и улучшить качество жизни детей с ограниченными возможностями, также появится возможность реабилитации нуждающихся в условиях полустационара», — сказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Костанайской области Гульбарам Мусагазина.

Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог досталось 124 млн тенге. Они пойдут на содержание дорог в Джангельдинском и Сарыкольском районах. Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства — 171 млн тенге, часть этих денег решено направить на пусконаладочные работы новой подстанции «Батыс» в Костанае.

«141,2 млн. тенге — на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды, в связи с увеличением нормы потребления на 1 человека воды в сутки с 120 до 140 литров фактического водопотребления. Будет охвачен 121 сельский населенный пункт или более 171,1 тыс. человек; 29,7 млн. тенге — на приобретения необходимого оборудования для замены насосов и кварцевого песка, а также приобретения спецмашины для Джангельдинского района, в связи с тем что жители района поднимали вопрос о некачественной и мутной воде», — отметила Мусагазина.

Все эти изменения были одобрены депутатами Костанайского областного маслихата. Народные избранники единогласно согласились и с инициативой присвоить звание почетного гражданина Костанайской области Сергею Кулагину. Напомним, что он возглавлял МСХ, был вице-премьером, а с 2004 по 2012 год руководил Костанайской областью.

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