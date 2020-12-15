Куда обращаться, если родителей заставляют сдавать деньги на новогодние подарки в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе управления образования, к ним стали поступают сигналы от родителей и общественных деятелей области о сборе денежных средств на подарки детям и педагогам на Новый год.

«Еще раз напоминаем, что любые сборы денежных средств в организациях образования запрещены приказом управления. Вопрос профилактики коррупции был и остается одним из наших главных приоритетов. Более того, обращаясь к родительской общественности, призываем в это трудное для многих семей время отказаться от практики новогодних подарков для детей в классных коллективах. Пусть каждая семья самостоятельно принимает решение о возможности вручения подарков своим детям»,- сообщили в ведомстве.

В случае факта сборов денег для подарков школьникам или учителям, вы можете обратиться на страницы Управления образования Костанайской области или по телефонам доверия 8-7142-37-08-58, 8-7142-53-60-20, 8-708-087-42-01. Все ваши обращения будут рассмотрены в обязательном порядке.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.