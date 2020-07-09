Куда обращаться казахстанцам, если им отказали в медпомощи

Куда обращаться казахстанцам, которые столкнулись с отказами в медпомощи, сообщает zakon.kz.

Для оперативного разрешения вопросов по принципу «здесь и сейчас» в Фонде социального медицинского страхования создан единый контакт центр 1406, куда каждый человек может обратиться с целью получения консультации по лечению или организации медицинской помощи, либо оставить жалобу.

По информации министерства здравоохранения, единый контакт центр «1406» работает в режиме 24/7/365.

Кроме того, Фондом социального медицинского страхования запущено мобильное приложение «Qoldau 24/7».

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