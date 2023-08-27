Куда обращаться насчет места в общежитии казахстанским студентам

Глава Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек в своем Telegram-канале опубликовал контакты ситуационного центра по обеспечению студентов местами в общежитиях, передает МИА «Казинформ».

Согласно информации, в ситуационный центр по поводу места в общежитии можно обращаться в любое время, так как он работает круглосуточно по двум номерам: +7 700 950 95 28; +7 700 255 14 43.

Ранее в «Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь» внесены изменения и дополнения, где предусматривается выплата компенсации за проживание в период обучения в колледжах и вузах страны для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц с инвалидностью.

Сумма компенсации за проживание в общежитиях будет составлять 29 месячных расчетных показателей в год.

Компенсация будет предоставляться уже с сентября текущего года.

Ранее студенческий омбудсмен Айсулу Ерниязова во время пресс-конференции в Астане сообщила, что официальный дефицит койко-мест составляет 19 тысяч мест.

По ее данным, всего в стране насчитывается свыше 600 тысяч студентов. Во всех регионах республики насчитывается 663 общежития, из них 250 при вузах, 413 – при колледжах.

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