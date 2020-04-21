Куда обратиться, если не устраивают условия по отсрочке кредитов

Отсрочка платежа за кредит обернулась для ряда граждан неудобными условиями. Их ежемесячный платеж увеличился. Однако ранее сообщалось, что это лишь один из вариантов погашения долга, передает alau.kz

Объявленная отсрочка по кредитам предполагала, что после снятия режима ЧП у клиентов банка будет 2 варианта для оплаты. Либо увеличатся ежемесячные платежи, либо увеличится срок выплаты. Решение должно было приниматься банками, но в интересах клиента. Однако в итоге часть людей столкнулись только с первым неудобным для себя вариантом — их ежемесячный платеж оказался увеличен.

«Если клиент не согласен с принятым решением, он может в первую очередь обратиться с письменным обращением в сам финансовый институт, то есть к своему кредитору. Опять же он это делает письменно в удаленном режиме посредством электронного сообщения. Либо если он считает, что действия финансового института каким-то образом ущемляют его права, у него всегда есть возможность обратиться к нам,»- сообщил Асет Куанышбаев, начальник управления региональных представителей в городе Костанай агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Обратиться в агентство можно по телефонам горячей линии: 99-09-20; 99-09-21. Но сделать это можно не только по вопросу оплаты за кредит. Там же проконсультируют по еще одной актуальной на сегодня теме — дистанционном открытии счета.

«Согласно поручения президента, данного им 10 апреля текущего года. В дистанционном виде счета имеет возможность открыть население в 14 финансовых организациях. Это 13 банков второго уровня и АО «Казпочта». В принципе время оформления счета занимает от 1 до 5 минут,»- рассказал Асет Куанышбаев.

Такой дистанционный вариант популяризуют из-за введенного режима ЧП и карантина, когда число контактов между людьми необходимо снизить. Для того, чтобы открыть такой счет, приходить в отделение банка не нужно. Достаточно зайти на сайт или скачать мобильное приложение. Для этого понадобятся ввести ИИН и отправить отсканированное удостоверение. Подтверждение об открытии счета должно прийти в виде смс. Процедуру называют довольно простой. Но есть нюанс — карту, которую можно было бы использовать в терминале, не выдадут.

«Это виртуальная карта. То есть путем входа в интернет-банкинг, то есть на свою личную страницу, человек видит, что у него есть оформленный счет. То есть этим счетом он может свободно оперировать – получать денежные средства, расходовать,»- сообщил начальник управления.

Если у человека все же появится желание снять наличные с такого счета, то он может сделать это через терминал. 4 казахстанских банка готовы предоставить такую услугу. Это Сбербанк, Народный, Kaspi и Forte банки. Они объединяют 82 процента всех банковских клиентов в стране. Сами же отделения банка не закрываются и продолжают свою работу. Однако теперь их обязанности по большей части построены на онлайн-обслуживании.

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