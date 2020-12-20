Куда обратиться по вопросам жизнеобеспечения в период карантина?

Жители областного центра могут оставлять свои жалобы и обращения в новом мобильном приложении, напрямую связанным с iKomek. Аitu.Сity в республике работает уже год, но Костанай подключился в нему в середине декабря. Скачав это приложение бесплатно на свой телефон, люди могут не только рассказать о, например, коммунальной проблеме, приложить к нему, фото и видео, но и затем самостоятельно отслеживать ход своего обращения.

В Костанае в 2019 году был запущен ситуационный центр iKomek с единым номером 109. Главной его целью стало оперативное решение вопросов жителей в дистанционном режиме. В этом году в iKomek поступило почти 140 тыс. обращений, большая часть которых касались уборки снега, мусора и отсутствие освещения. Оставляют свои обращения люди в большей части в Instagram и в WhatApp, теперь костанайцам предлагают воспользоваться онлайн платформой Аitu.Сity.



«Сегодня мы все пользуемся смартфонами и сейчас это удобно. Вот люк открытый, вы сфотографировали, отправили, не нужно звонить, приходить, заходить куда-то. Это удобно и проще, на наш взгляд»,- говорит руководитель отдела управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области Сауле Нурбаева.



В республике это приложение работает уже год. Активно оно используется в столице и Караганде, где принято более 8 тысяч обращений. Костанай присоединился к сервису с середины декабря. Теперь главная задача нового для нас сервиса, подчеркивают чиновники, привлечь большее внимание населения к городским проблемам и способствовать эффективности в их решении обществом. Ресурс доступен на казахском и русском языках бесплатно. Здесь можно не только направить заявку, но и просмотреть и комментировать другие обращения, а также делиться ими в социальных сетях.



«Приложение скачивается на Play Market или AppStore, проходите регистрацию пользователя через телефон, его данные. Данные сохраняются, в последующем, когда заявитель столкнулся с проблемой коммунального характера или вопросы в акимату Костаная, он может направить обращения , сфотографировать или снять видео. Приложить его в приложении , указать местоположение, краткое описание проблемы. Будет интегрировано приложения с iKomek»,-сказал руководитель ситуационного центра Костаная «iKomek» Алишер Батырбеков.



Далее обращение автоматически направляется в акимат Костаная и отображается в общем списке. По мере решения и принятия мер, обновляется статус обращения, а заявитель получает уведомление через SMS. По итогу пользователь может дать оценку качеству исполнения обращения. В ситуационном центре надеются, что новый сервис станет комфортным способом связи между властью и жителями областного центра

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